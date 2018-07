Der deutsch-amerikanische Investor Nicolas Berggruen, hierzulande bekannt geworden durch die Übernahme des insolventen Karstadt-Konzerns, ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden, mit 54 Jahren, er hat jetzt eine Tochter und einen Sohn. Nach allem, was man weiß, ist Berggruen Single. Auf die Frage der New York Times, wer denn die Mutter der Kinder sei, antwortete Berggruen: "Ich. Ich bin die Mutter und der Vater."

Seinen Nachwuchs zeugte der Milliardär nicht auf natürlichem Weg mit einer Partnerin, sondern auf künstlichem: Er suchte sich zwei Eizellenspenderinnen und zwei Leihmütter, die im März in Kalifornien ein Mädchen und einen Jungen zur Welt brachten. Der selbst eher rastlose Berggruen (im Jahr 2000 verkaufte er all seine Residenzen und lebte fortan in Hotelsuiten rund um den Erdball) warb zwei Nannys an und richtete für sie und die Kinder in Los Angeles eine eigene Wohnung ein. Der New York Times sagte Berggruen dazu, dass sein Dasein als Singlevater ihn nun an die Stadt kette, aber nicht zu eng.

Wie Berggruen sein Privatleben gestaltet, geht eigentlich niemanden etwas an, doch er selbst hat seine Vaterschaft nun öffentlich gemacht und damit den Blick auf die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin gelenkt, die immer schon ethische Debatten entfachten. Als 1978 in England das erste im Reagenzglas gezeugte Baby geboren wurde, diskutierte die Welt darüber, ob eine außerhalb des Mutterleibs begonnene Schwangerschaft nicht verwerflich sei. Seitdem hat sich unsere Vorstellung davon, welcher Weg der Kinderzeugung der "richtige" ist, massiv gewandelt. Heute werden allein in Deutschland jedes Jahr fast 13.000 Kinder infolge einer künstlichen Befruchtung geboren, die gesetzlichen Krankenkassen tragen die Hälfte der Kosten (wenn auch nur bei verheirateten Paaren und Frauen unter 40). Alleinstehende Frauen und lesbische Paare können zum Beispiel nach Dänemark, Schweden oder Großbritannien reisen, um dort mithilfe von Samenbanken schwanger zu werden. All diese Wege zur Mutterschaft sind heute in der deutschen Gesellschaft weitgehend akzeptiert. Sie berühren aber auch nicht das letzte Tabu: dass Menschen wie Nicolas Berggruen fremde Frauen dafür bezahlen, dass sie Kinder für sie austragen.

Wie weit darf man gehen, um sich einen Kinderwunsch zu erfüllen? Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist auch richtig. Wohlstand allein reicht nicht aus, um einem Kind ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Und bei der Leihmutterschaft gibt es am Ende nicht nur Gewinner. Letztlich verkaufen Frauen dabei ihre Körper. Viele leiden darunter, nicht nur wegen der Schwangerschaftsrisiken an sich. Etwa jede zehnte Leihmutter muss nach der Abgabe des Babys wegen psychischer Probleme behandelt werden. Auch ihre Kinder, die später nicht wissen, in wessen Mutterleib sie neun Monate herangewachsen sind, wessen Stimme sie in dieser Zeit gehört und wessen Herzschlag sie gespürt haben, tragen das Risiko innerer Konflikte in sich. Zwar sagen Forscher, dass diese Kinder im Vergleich mit anderen keine Nachteile in ihrem Leben hätten. Und natürlich kann ein Kinderwunsch so stark sein, dass er schwerer wiegt als alle Bedenken. Trotzdem bleibt ein Störgefühl, wenn ein Milliardär zwei Babys in die Welt setzen lässt, Vater- und Mutterschaft für sich beansprucht, die Betreuung delegiert – und all das aus dem einfachen Grund, weil er es will und kann.

In Deutschland und 14 weiteren EU-Staaten ist die Leihmutterschaft verboten. Die Bundesregierung hat in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie "mit der Würde des Menschen unvereinbar ist". In anderen Ländern, darunter 18 US-Bundesstaaten, wird das anders gesehen, weshalb auch Deutsche Jahr für Jahr ins Ausland reisen und dort Kinder in Auftrag geben – so werden die ethischen Fragen aus unserer Gesellschaft ausgelagert. Bis zu 100.000 Euro kann ein Leihmutterbaby kosten. Besonders beliebt sind Eizellen von hellhäutigen Spenderinnen. Allein Indien setzt auf dem Leihmuttermarkt jährlich bis zu zwei Milliarden Dollar um.

Die Babys von Nicolas Berggruen sind gesund, sein Plan ist offenbar aufgegangen, aber nicht immer beugt sich das Leben dem Glauben an technische Machbarkeit. In Thailand trug eine Leihmutter Zwillinge für ein australisches Paar aus. Als eines der Babys behindert zur Welt kam, ließen die neuen Eltern es in Asien zurück.