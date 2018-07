Ein kleiner Wall aus Steinen und Ästen, davor ein paar leere Plastikflaschen: Der Schrein der Banjari Mata, der indischen Waldgöttin, ist unscheinbar. Gerade will ich die Plastikflaschen in meinen Rucksack packen – dass die Leute aber auch überall ihren Müll hinschmeißen müssen! Da hält mich Chinmay, mein Guide, zurück. Den Schrein haben die Gond, die Ureinwohner des indischen Bundesstaates Madhya Pradesh, hier am Rande des Dschungels errichtet. "Sie besitzen nicht viel. Deswegen opfern sie der Göttin, was sie gerade zur Verfügung haben." Meist nur einen Stock und einen Stein. Manchmal aber auch einen kostbaren Schluck Trinkwasser – samt Flasche. "Sie bitten um Schutz vor wilden Tieren, wenn sie zum Sammeln von Feuerholz in den Dschungel gehen."

Zögernd betrachte ich den Schrein. Sollte ich auch um Beistand bitten? Eigentlich bin ich hierher, in den Satpura-Nationalpark gekommen, weil ich den Dschungel aus Mowglis Perspektive erleben will: für ein paar Tage meine Welt verlassen, in die Wildnis und die Geschichten von Rudyard Kipling eintauchen. Im Grunde müsste ich also darauf hoffen, während meiner Pirsch möglichst vielen und auch großen Tieren zu begegnen. Andererseits, schon klar: Der Dschungel ist kein Streichelzoo. Und Chinmay erzählt auch gleich, wie eine seiner Touristengruppen mal von einem Lippenbären angegriffen wurde: "Wir sind gerannt, so schnell wir konnten! Zum Glück ist das Tier abgedreht. Ein wütender Bär folgt einem oft über mehrere Kilometer." Wir wollen heute noch 16 Kilometer wandern. Die möchte ich ungern mit einem Bären an den Hacken joggen. Mit der stummen Bitte um Schutz lege ich der Banjari Mata also Stock und Stein auf den Schrein. Und bitte sie gleichzeitig, wenigstens jede Menge friedliche Waldbewohner treffen zu dürfen.

Gerade ist Disneys Neuverfilmung des Dschungelbuchs im Kino angelaufen, fast 50 Jahre nach der Zeichentrickversion. Beide basieren auf den zwei Dschungelbüchern von Rudyard Kipling. Die liebte ich als Kind – und besonders die Geschichten von Mowgli, dem Jungen im indischen Dschungel, der von Wölfen aufgezogen wird. Das Rudel schützt ihn vor dem Tiger Shere Khan. Hilfe erhält es dabei von dem strengen Bären Baloo und einem allseits gefürchteten seidenen Schatten: dem schwarzen Panther Bagheera. Die beiden bringen dem Menschenkind die Gesetze des Dschungels, die Sprachen seiner Bewohner und das Jagen bei.

Noch heute begeistern mich Kiplings Schilderungen des wilden Lebens und gnadenlosen Sterbens im Dschungel. Seine Figuren sind abgründiger als in den Filmen. Der neue, computeranimierte Bagheera lässt zwar wunderbar die Muskeln spielen, ist aber eigentlich ein ganz schöner Spießer. Bei Kipling dagegen bleiben die Tiere trotz ihrer Zuneigung eine ständige Bedrohung für Mowgli. Und er für sie: Durch seine Anwesenheit verwandelt er die Wildnis, die er liebt. Mensch und Natur, das ist bei Kipling eine komplizierte Beziehung.

Wer Mowglis Welt so nah wie möglich kommen will, der besucht am besten den Satpura-Nationalpark. Er liegt in Madhya Pradesh, wo Kipling seine Dschungelerzählungen ansiedelte. Und er ist der einzige in ganz Indien, in dem man nicht nur in Jeeps um die Wasserlöcher kurvt. Hier darf man auch mehrtägige geführte Wanderungen mit Zeltübernachtung unternehmen – zu Fuß durch die Natur streifen, ein bisschen wie Mowgli.

52 Tiger, etwa 80 Lippenbären und 100 Leoparden sollen im Park leben. Aber meine Führer sind unbewaffnet und machen nicht den Eindruck, als seien sie auf der Hut. Sie schreiten munter aus, und wenn ich stehen bleibe, um zu trinken, muss ich anschließend zusehen, dass ich sie wieder einhole. Der 26-jährige Tarban geht meist vorweg – ein schweigsamer, sehniger Gond, der in der Region aufgewachsen ist und das Zetern der Vögel und der Affen deuten kann. Chinmay, mein Naturführer, sieht mit dem dunklen Oberlippenflaum und der randlosen Brille aus wie ein Tech-Student. Der 28-Jährige hat auch tatsächlich Informatik studiert, wollte dann aber "doch nicht tagein, tagaus vor einem Bildschirm sitzen". Gegen den Wunsch seiner Eltern zog er die Ausbildung zum Wildnisguide durch – und weiß jetzt mindestens so viel über den Dschungel wie Baloo.

Von unserem Ausgangspunkt, der nahe der Stadt Pachmarhi auf einer Höhe von über 1.000 Metern liegt, folgen wir einem Trail bergab. Trockene Teakblätter in der Größe von Möbelkatalogen bedecken den Boden, darunter liegt Geröll. Kein Schritt, den wir machen, ist sicher. Über uns türmen sich rote Sandsteinklippen. Unter uns liegen Hügel und Ebenen, überzogen mit dem Grünbraun eines kargen Winterwaldes: Haine aus Sal- und Teakbäumen, die nur wenig Schatten bieten. Um zehn Uhr morgens herrschen schon mehr als 30 Grad. Es ist März, Beginn der heißen Jahreszeit, über die Kipling schreibt: "Zoll für Zoll kroch die übermäßige Hitze bis in das Herz des Dschungels und sengte alles gelb, braun und zuletzt schwarz." Nicht alles, denke ich: Durch das Geäst schimmert es in Vibrato, Vert Obscur und Mediterraneé – Chanels Nagellack-Sommerfarben. "Das ist eine Hinduracke", sagt Chinmay. Der Vogel beäugt uns skeptisch, bevor er sich mit einem spöttischen Kommentar über das fell- und federlose Pack davonmacht.

Kurz darauf bleibe ich stehen, um eine Schlingpflanze zu untersuchen, die sich pythongleich um einen Baumstamm ringelt. Und plötzlich, als hätte ich ein Auge zwischen den Schulterblättern, weiß ich: Jemand beobachtet mich. Langsam drehe ich mich um. Und schaue in ein kohlefarbenes Gesicht. Ein Hanuman-Langur sitzt auf einem Stein, ein seidig grauer Affe. Er hat die Größe und die hängenden Mundwinkel eines Kleinkinds, dem das Spielzeug weggenommen wurde. Ganz schön niedlich. Und scheu: Als ich die Kamera hebe, verschwindet er mit einem Satz hinter den Felsen. Und ich jogge mit schwankendem Rucksack los, um Tarban und Chinmay einzuholen.