DIE ZEIT: Herr Schmidt, wenn über Sie geschrieben wird, weiß man manchmal nicht, was Dichtung ist und was Wahrheit. Wir würden da gern mal einige Ungenauigkeiten klären.

Martin Schmidt: Legen Sie los.

ZEIT: Als Kind Schafe oder Kühe gehütet?

Schmidt: Kühe. Mein Opa war Bauer, und im Sommer sind wir Kinder mit den Eltern hoch auf die Alp und haben dort die Kühe vom Opa gehütet. Es hält sich aber die Mär von den Schafen und Geißen – das erfüllt wohl besser das Heidi-Klischee.

ZEIT: Bergführer oder Skilehrer gewesen?

Schmidt: Weder – noch. Ich habe meinen jüngeren Schwestern zwar etwas Ski fahren beigebracht, und ich war natürlich auf jedem Berg in der Umgebung. Aber professioneller Bergführer oder Skilehrer war ich nie.

ZEIT: Haben Sie wirklich den Streckenrekord bei der Belalp Hexe gebrochen, einer Abfahrt, bei der es auf zwölf Kilometern 1.800 Meter runtergeht?

Schmidt: Nein, ich war mal Zweiter. Mein Schwager hat 1994 den Streckenrekord gebrochen, er war ein paar Sekunden schneller als ich.

ZEIT: Und 1997 haben Sie sich beim gleichen Rennen zwei Halswirbel gebrochen?

Schmidt: Stimmt nicht ganz, das war beim Sechs-Stunden-Downhill-Rennen auf der Belalp.

ZEIT: Auch Ihre Knie haben gelitten: Waren es sieben Kreuzbandrisse – oder doch nur fünf?

Schmidt: Drei rechts, vier links. Zwei- oder dreimal war es der Fußball, zwei- oder dreimal Ski, einmal Mountainbike.

ZEIT: Hatten Sie als gelernter Kfz-Mechaniker eine eigene Werkstatt, oder waren Sie bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft aktiv?

Schmidt: Beides. Nach meiner Lehre habe ich vier Jahre im Rennsport und im Tuningbereich gearbeitet. Mit 24 habe ich dann im Wallis, meiner Heimat, eine Werkstatt gekauft. Meine Spezialität war das Tuning, Autos veredeln, sie breiter machen und tieferlegen. Nach zehn Jahren war Schluss.

ZEIT: Warum?

Schmidt: Ich glaube, man sollte nie etwas länger machen als maximal 20 Jahre. Dann lassen Leidenschaft und Emotionen nach.

ZEIT: Haben Sie von einem auf den anderen Tag gemerkt: Jetzt muss etwas anderes her?

Schmidt: Nein, mein Interesse ließ langsam nach. Ich warf meine Automobilzeitschriften ungelesen weg, das war ein Zeichen. Die Leidenschaft für Technik, Benzin, Tempo, Tuning ging verloren. Ich wollte lieber mit Menschen zu tun haben. Niemand kommt in die Werkstatt und sagt: "Ey, super, meine Kupplung ist kaputt, wechsel sie mir bitte!" Sondern: "Mann, was das wieder kostet!" Von 2001 an war ich Assistenztrainer beim FC Raron, und da habe ich gemerkt: Das ist es, was mich fasziniert – Menschen motivieren und sie auf den gleichen Weg bringen.

ZEIT: Wie passt der Individualist Martin Schmidt, der keinem ausgetretenen Pfad folgt, in die genormte Welt des Berufsfußballs, in der sich ein Trainer nur im abgezirkelten Bereich am Spielfeldrand bewegen darf?

Schmidt: Ich bin mit sechs Geschwistern aufgewachsen, ich war immer ein Individualist im Team. Ich habe stets gern mein Limit ausgelotet: Beim Skifahren wollte ich immer noch schneller fahren – statt über diesen Felsen zu springen, können wir doch über den zehn Meter höheren springen. Und ich wollte unbedingt als Erster unten sein. Ich bin mal ein Mountainbike-Rennen gefahren, da ging es auf Skipisten den Berg runter, zum Teil schneller als 100 km/h. Von Kind an hatte ich den Hang, zu übertreiben, übermütig zu werden, daher kommen auch meine Verletzungen. Aber ich war nie ein Einzelgänger, sondern in der Gruppe unterwegs. Ich kann also Rücksicht nehmen – und mich an Regeln halten.

ZEIT: Grenzen ausloten: Gilt das auch für den Trainer Martin Schmidt?

Schmidt: Das galt und gilt immer. Als ich noch Autos getunt habe, war das auch so. Meine Wagen sollten immer die tiefsten und die breitesten sein. Da ging es um Millimeter, ob Felge und Reifen noch straßenverkehrstauglich sind. Es ging ums Verfeinern und Perfektionieren – und dieser Gedanke steckt auch als Fußballtrainer in mir.

Martin Schmidt Infobox Martin Schmidt: Fußballkarriere Der 49-jährige Schweizer spielte von 1976 bis 1998 für den FC Naters, 2001 wechselte er zum FC Raron. Dort, 18 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort, erfolgte der Übergang vom Spieler zum Trainer: Zunächst arbeitete Schmidt als Assistent, ab 2003 als Cheftrainer. 2008 übernahm er die zweite Mannschaft des FC Thun. Zwei Jahre später verpflichtete der 1. FSV Mainz 05 den Walliser als Cheftrainer für die zweite Mannschaft, nachdem seine Mannschaft bei einem Turnier die Mainzer U-19 besiegt hatte, deren Trainer Thomas Tuchel war. Im Februar 2015 übernahm er das Amt des Profitrainers von Kasper Hjulmand. Leben vor dem Fußball Der Schweizer ist gelernter Automechaniker. Er arbeitete beim Deutschen Tourenwagen Masters in der Box, später bei Porsche und führte eine eigene Werkstatt.

ZEIT: Seit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ist der Stil von Mainz 05 geprägt durch schnelles Umschalten. Was ist Schmidt-typisch?

Schmidt: Die Spielweise von Mainz 05 unter den verschiedenen Trainern hatte den gleichen Charakter, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Thomas zerlegt den Gegner in seine Einzelteile, plant Züge, damit der Gegner den und den Zug macht und man ihn dann kontert – wie beim Schach. Jürgen war ein Motivator, und sein Mainz war eine Pressingmaschine. Wir sind heute eine Umschaltmaschine. Unsere Überfälle, die Balleroberung, der Tempofußball – all das basiert auf Laufleistung und Sprintstärke. Wir wollen die lauf- und sprintstärkste Mannschaft der Liga sein.

ZEIT: Der Grenzgänger Schmidt erwartet auch von seinen Spielern, immer an die Grenzen zu gehen?