Der Callshop ist vollgeräumt mit Handys, Süßigkeiten, Plastikspielzeug und Formularen für Geldüberweisungen. Neonröhren flackern und tauchen den Raum in ein kaltes Blau. Kunden unterschiedlicher Herkunft gehen ein und aus. Nina Kusturica steht mittendrin, beobachtet die Menschen, das trostlose Interieur und saugt die Atmosphäre ein. Die Regisseurin findet den Ort faszinierend. In rund einhundert ähnlichen Läden war sie, bis sie hierher nach Wien-Ottakring kam und den Drehort für ihren neuen Kinofilm Ciao Chérie gefunden hatte. "Die Ecke sieht großartig aus", sagt sie und deutet auf verglaste Telefonboxen, die sich im Lampenlicht spiegeln.

Nina Kusturica, 41, arbeitet nicht in aufwendigen Studiobauten. Ihre Filme changieren zwischen Fiktion und Realität, zwischen Spielfilm und dokumentarischer Beobachtung. Die Arbeitsweise der aus Bosnien stammenden Regisseurin und Produzentin findet Anklang: Ihr Spielfilmdebüt Auswege schaffte es 2003 ins Programm der Berlinale. Der 2009 entstandene Dokumentarfilm Little Alien über unbegleitete jugendliche Flüchtlinge brachte es allein in Österreich auf 30.000 Kinobesucher und räumte bei dem Internationalen Filmfestival Los Angeles mehrere Preise ab.

"Film ist ein mächtiges Medium", sagt sie und lehnt sich gegen eine Glastür, damit müsse man verantwortungsvoll umgehen. Deshalb hat Kusturica ihre eigene Firma gegründet, NK Projects. Sie macht Filme nach ihren eigenen Regeln. Meist mit weniger Budget als andere. Dafür kompromissloser. Sie wagt sich an Stoffe, die woanders als Nischenthema abgetan würden. Oft geht es um Migration, Flucht oder Entwurzelung.

Seit 24 Jahren lebt Kusturica in Wien. Von vielen werde sie als migrantische Filmemacherin abgestempelt. Das stört sie. "Meine Herkunft ist nur einer von vielen Teilen meiner Biografie", sagt sie. Kusturica trägt dezenten Lippenstift und ein legeres T-Shirt. Sie spricht mit Bedacht, legt kurze Pausen zwischen den Sätzen ein. Menschen würden oft auf ihre Herkunft oder Nationalität reduziert. "Eine Funktion meiner Filme ist, diese Stereotype aufzubrechen", sagt sie und streift sich dabei durch ihr rotblondes Haar. Seitdem sie 17 Jahre alt ist, färbt sie es.

Im Jahr 1992 ist sie vor den Granaten des Bürgerkrieges aus Sarajevo über Kroatien und Ungarn geflohen. Als sie am Wiener Südbahnhof ankam, war sie ergraut.

Mit ihr im Flüchtlingsbus saßen ihre Eltern und ihre kleine Schwester. Im Gepäck: ein Koffer mit den wichtigsten persönlichen Dingen, den sie bis heute aufbewahrt hat. Zurücklassen musste ihre Familie nicht nur Materielles, sondern auch Freundschaften, Verwandte und alle beruflichen Kontakte.

Die Menschen in Wien waren hilfsbereit. "Irgendwer hat uns immer geholfen. In drei Jahren wohnten wir in rund 30 Wohnungen. Da war alles dabei: von einer Villa in Hietzing bis zu einem Keller im Wienerwald", erinnert sich Kusturica. Zerstört wurden ihre Hoffnungen auf den Ämtern. Diese Erfahrungen verarbeitete sie im Film Little Alien.

Während Kusturicas Karriere losging, konnten die Eltern nicht recht Fuß fassen

Kusturica sieht Parallelen zur aktuellen Situation. Sie weiß, wie es ist, als Kriegsflüchtling hin und hergeschoben zu werden, kein Recht auf Arbeit zu haben und immer wieder Jobs im rechtlichen Graubereich annehmen zu müssen. Es war eine Zeit der Entbehrungen. Sie schaffte die Aufnahme in Peter Patzaks Klasse an der Filmakademie, wusste aber oft nicht, wie sie sich die Auslandsexkursionen finanzieren sollte.

Über Beziehungen kam sie zu einer Arbeitsbewilligung. Ihr erster offizieller Job war eine Komparsenrolle bei der Musical-Produktion Elisabeth: "Ich war die Sisi", lacht Kusturica, als würde ihr der Witz dieser biografischen Anekdote erst jetzt, Jahre später, bewusst werden. Am Theater an der Wien doubelte sie in einer Szene die Kaiserin, das folkloristisch und kommerziell ausgeschlachtete Aushängeschild der Nation.

Kusturica konzentrierte sich fortan aufs Filmemachen und erntete 2003 für ihren Diplomfilm Auswege erste internationale Anerkennung. Ein Jahr später erhielt sie die Staatsbürgerschaft.