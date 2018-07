Danke, lieber HVV! Für diesen neuen Service. Bald soll es möglich sein, während der Fahrt schnell mal zu surfen – natürlich nicht auf den S-Bahnen, wie das Verrückte in Berlin tun, nein, nein, ganz legal im World Wide Web. Die Buslinie 5, die zwischen Burgwedel und der Innenstadt pendelt, ist eine der Teststrecken für den kostenlosen WLAN-Zugang. Das ist konsequent, weil sie die Linie mit den meisten Fahrgästen ist. Es ist allerdings auch ein Risiko.

Zunächst einmal kann von Busbeschleunigung keine Rede mehr sein, wenn all die Jugendlichen, die zurzeit noch vor dem Apple-Store am Jungfernstieg abhängen und auf ihre Smartphones starren, anfangen, das mobile Smartphone-Starr-Angebot wahrzunehmen. Noch dazu gibt es praktische Probleme für den mobilen Fahrgast. Zum Beispiel: Was macht er, wenn der Film erst zur Hälfte geladen ist, er aber aussteigen muss?

Und einfach nur WLAN reicht heutzutage auch nicht, lieber HVV. Unsere Forderungen: Laptop- und Tablet-Halterungen für das mobile Büro an den Sitzen installieren; Dolby-Surround-Boxen für den besten Sound auf die Rückbänke verfrachten. Und den Beamer nicht vergessen für die Zeit, in der der Bus im Stau steckt.