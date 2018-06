Die Frage ist unglaublich kompliziert. Sie lautet: Soll der Staat werdenden Eltern erlauben, ihre im Reagenzglas gezeugten Embryonen mittels Chromosomen-Screening untersuchen zu lassen? Um dann das beste Stück auszuwählen, eines, das keine schwere Erbkrankheit in sich trägt – um es schließlich in die Gebärmutter der Frau einpflanzen zu lassen.

Darüber entscheiden die Schweizer am 5. Juni, wenn das neue Gesetz über die Fortpflanzungsmedizin zur Abstimmung kommt. Es will, dass künftig die Präimplantationsdiagnostik (PID) auch hierzulande erlaubt ist – und bringt mit seinen Fragen, die ins Allerprivateste reichen, von Technologien und biologischen Vorgängen handeln, die mündigen Stimmbürger an den Rand der Überforderung.

Doch die Sache mit dem Kinderkriegen ist nicht erst seit heute kompliziert. Das wird klar, wenn man sich mit der Geschichtsprofessorin Caroline Arni unterhält. Sie forscht an der Uni Basel zur Geschichte des Ungeborenen.

Schwangerschaft? Keine ärztliche Diagnose, sondern eine Ahnung der Frau

Bis ins 19. Jahrhundert hinein war Schwangerschaft keine Diagnose eines Arztes, sondern eine Ahnung der Frau. "Letztlich hatte nur sie die Gewissheit, ob in ihr ein Kind wächst", sagt Historikerin Arni. Der Arzt musste sich auf ihre Informationen verlassen und abwägen, ob die Zeichen, die er an ihr feststellte, auf eine Schwangerschaft schließen lassen: Die Farbe des Urins, die Größe des Bauches, die ausbleibenden Monatsblutungen, Übelkeit, vergrößerte Brüste. Und dann, nach einigen Monaten, die Kindsbewegungen. Denn wenn das Kind seine "volle Bildung erlanget", erwacht es aus einem "continuierlichen Schlaf" und beginnt sich zu regen. Wie lange das Kind danach noch in der Mutter blieb, war immer ungewiss, zumal die Mädchen kürzer, die Jungen länger in der Mutter "verharren", schrieb Johann Storch 1748 in Von den Kranckheiten der Weiber.

Als Menschenkind galt damals ein Ungeborenes von dem Moment an, da es sich im Mutterleib bewegte, "weil dies als der Augenblick galt, in dem es beseelt wird", sagt Arni. Die letzte Gewissheit hatte eine Mutter aber erst nach der Niederkunft: "Einzig die Geburt würde in jedem Fall die verborgene Wahrheit enthüllen und weisen, was denn wirklich im Schoss verborgen gewesen war", schreibt die Medizinhistorikerin Barbara Duden, die als eine der Ersten im deutschen Sprachraum zur Geschichte des Körpers forschte.

Bereits damals sorgte man sich um das Ungeborene. Frauen wurde geraten, sich während der Schwangerschaft keinen exzessiven Gefühlen hinzugeben. Aus Angst, diese würden sich unmittelbar auf das werdende Kind übertragen, das man sich als eine Einheit mit der Mutter vorstellte – inklusive gemeinsamem Blutkreislauf. Genauso wenig sollten Paare ein Kind kurz nach einer Beerdigung zeugen, weil man fürchtete, dass sonst ein trauriges Kind zur Welt kommen würde. Für die Frauen war die Schwangerschaft eine Zeit der "guten Hoffnung". Denn es gab keine Garantie, dass die Gebärende die Geburt überleben und das Kind gesund geboren würde.

An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde das Ungeborene zum "biologischen Objekt". Hier beginnt eine medizinische Entwicklung, die in der PID ihren momentanen Höhepunkt findet.

Fortpflanzungsmedizin Gesetz Schweiz Infobox Das neue Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin Sollen künstlich erzeugte Embryonen in Zukunft vor der Einpflanzung in die Gebärmutter genetisch untersucht werden dürfen? Darüber entscheiden die Schweizer am 5. Juni in einer Volksabstimmung. Das heute geltende Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) würde in zwei Fällen aufgehoben. Zum einen dürften Paare, die Träger einer schweren Erbkrankheit sind, künftig jenen Embryo auswählen, der keinen Gendefekt aufweist. Die Befürworter sagen, dass diese Untersuchung heute bereits gemacht wird; allerdings einfach erst während der Schwangerschaft und mit höheren Risiken für Mutter und Kind. Zum anderen würden Paare von der Präimplantationsdiagnostik profitieren, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Auch sie dürfen den Embryo vor der Einpflanzung untersuchen lassen. Neu müssten zudem nicht mehr alle im Reagenzglas gezeugten Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt werden, was zu häufigen Mehrlingsschwangerschaften führt. Die überzähligen Embryonen dürften aufbewahrt und bei späteren Behandlungen eingepflanzt werden. Vor einem Jahr stimmten die Stimmbürger mit 61,9 Prozent einer Verfassungsänderung zur PID zu. Das Gesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (FMedG) trat danach nicht automatisch in Kraft, weil eine Allianz von Behindertenorganisationen, Gentechkritikern und rechtskonservativen Abtreibungsgegnern das Referendum ergriffen hatte. Sie fürchten, dass die PID zu einer gefährlichen Selektion führe und darüber entschieden werde, welche Menschen als lebenswert gelten – und welche nicht.

Die Frau und das "kommende Kind in ihr" wurden nun als zwei individuelle Organismen verstanden, die zueinander in einer Beziehung stehen. "Beide", so schreibt der Physiologe Karl Friedrich Burdach 1837, "sind Individuen, die ein eigenthümliches daseyn zu erlangen oder zu behaupten streben, aber Beide bilden (...) auch ein gemeinschaftliches Ganzes, stehen in Wechselwirkung und sind von einander abhängig".

Wissenschaftler sammelten Fehlgeburten und untersuchten den Embryo. Wie entwickelt er sich? Welche Prozesse laufen ab? Und wie muss sich die werdende Mutter verhalten, damit das Kind wohl gedeiht? Diese Jahrzehnte sind die Geburtsstunde einer Präventivmedizin, die sich vor allem für den Zustand des Volkskörpers interessierte.