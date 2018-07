Die Stimmung in dem Bierzelt auf dem Urfahraner Jahrmarkt war auch an diesem Tag der Arbeit so, wie sie gewöhnlich bei politischen Poltertreffen der Freiheitlichen zu beobachten ist: aufgeschunkelte Heiterkeit auf einem Oktoberfest mit Parolen. Doch in einem unterschied sich die Veranstaltung in Linz diesmal – die Blauen feierten einen neuen Helden. Nicht die üblichen "Hazeh, Hazeh"-Rufe brandeten auf, als sich die Hauptredner einen Weg zur Bühne bahnten, sondern "Hofer, Hofer"-Sprechchöre heizten die Atmosphäre an. Stolz kündigte der Gastgeber, der oberösterreichische Landesrat Manfred Haimbuchner, einen "Helden für uns, lieber Norbert, den das Volk wollte und will" an.

Mit seinem überraschend deutlichen Wahlsieg im ersten Durchgang der Präsidentenwahl hat Norbert Hofer in seiner Partei die Gewichte verschoben. Nun steht der bis dahin unscheinbare und nur mäßig bekannte Burgenländer plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Nie zuvor hat ein Freiheitlicher so große Zustimmung erringen können, zum ersten Mal sind die Chancen, dass ein Blauer eine bundespolitische Spitzenposition besetzt, realistisch. "Norbert Hofer ist der starke Mann, auf den man so lange gehofft hat", meinte Österreich-Erklärer David Schalko in der Süddeutschen Zeitung. Ein Satz, den sich Parteichef Heinz-Christian Strache gewiss nur mit Widerwillen vorlesen lassen wird.

Die Rolle des Hoffnungsträgers war ja bisher ihm vorbehalten. Er war das blaue Zentralgestirn, die gesamte Partei war rund um ihn inszeniert. Ohne den Wählermagneten Strache, so hatte es den Anschein, wären die Freiheitlichen eine ideologisch auffällige, aber wenig durchschlagskräftige Gesinnungsgemeinschaft. Die Aufteilung sah dementsprechend aus: Das Kernsegment der schlagenden Burschenschafter verlieh der Partei politische Substanz, Barrikadenredner und Partylöwe Strache brachte die Stimmen.

Diese alte Ordnung gilt jetzt nicht mehr. An die Stelle des blauen Bruders Leichtfuß ist ein zwar versöhnlich klingender, aber weltanschaulich strammer Ideologe getreten. Wo Strache Feuer speit, psalmodiert Hofer wie ein Dorfkaplan. Gleichviel steckt hinter dem milden Ton des Mitautors des Parteiprogramms die unverblümte Burschenschaftergesinnung. Ihr Gedankengut verscheucht offensichtlich immer weniger Wähler.

Das wertet die Bundesbrüder auf. Vorläufig sind sie nun weit weniger auf eine populäre, aber doch nicht ganz ebenbürtige Leitfigur angewiesen. Und sollte es das neue blaue Aushängeschild tatsächlich in die Hofburg schaffen, ist das für den Anwärter auf das Kanzleramt nur ein bedingt erfreuliches Ereignis. Bei den nächsten Wahlen könnten sich die Wähler auch fragen, ob sie dem Land zu beiden Seiten des Ballhausplatzes wirklich einen Freiheitlichen zumuten wollen.