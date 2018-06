Da war es plötzlich – das klamme Gefühl, sich auf einen sehr teuren Deal einzulassen. Am 15. März, zwei Tage bevor die Staats- und Regierungschefs der EU ein weitreichendes Abkommen mit der Türkei verabreden wollten, berieten die Europaminister der 28 Mitgliedsländer in Brüssel. Besorgt meldete der deutsche EU-Botschafter Reinhard Silberberg anschließend nach Berlin: Es gebe "erhebliche Vorbehalte" gegenüber einer "raschen Visaliberalisierung", die der Türkei in Aussicht gestellt werden sollte. Insgesamt zwölf Länder hatten Bedenken formuliert. So geht es aus der als "vertraulich" gekennzeichneten Mitteilung des Botschafters hervor. Manchen läuft die Sache zu schnell, andere sind grundsätzlich gegen das Geschäft, das dem Türkei-Deal zugrunde liegt: Flüchtlinge werden von der Reise übers Mittelmeer abgeschreckt – türkische Bürger erhalten dafür Reisefreiheit.

Die Minister waren sich in einem einig: Nur wenn die Türkei wirklich alle Anforderungen der EU erfüllt, darf sie auf eine Befreiung vom Visa-Zwang hoffen. Aber kaum einer von denen, die sich damals zu Wort meldeten, ging davon aus, dass die Regierung in Ankara dies innerhalb weniger Wochen schaffen würde. Und dann? Auf diese Frage blieben die Minister eine Antwort schuldig, genauso wie zwei Tage später die Regierungschefs.

Dabei sollten die Skeptiker recht behalten.

Wie frei ist die EU im Umgang mit der Türkei? Die Frage quält die Union seit Wochen, nun spitzt sie sich dramatisch zu. Denn bei der Entscheidung über die Visafreiheit geht es um viel mehr als nur darum, ob 79 Millionen Türken künftig ohne zusätzliche Papiere in die EU reisen können. Die EU steht vor der Wahl, ob sie gegenüber der Türkei auf ihren Standards beharrt und damit möglicherweise den Flüchtlingsdeal gefährdet, oder ob sie der Türkei entgegenkommt und damit all jene bestätigt, die sie für erpressbar halten.

Insgesamt 72 Voraussetzungen hatte die EU formuliert, als sie vor mehr als zwei Jahren begann, mit der Türkei über einen Visa-Verzicht zu verhandeln. Im Rahmen des Flüchtlingsabkommens hatten sich Ankara und Brüssel verständigt, diese Verhandlungen zu beschleunigen. Bis Ende April, versprachen die Türken, wollten sie alle Anforderungen erfüllen. Nun ist es Mai, doch wichtige Punkte sind noch immer offen. Manche sind eher technischer Natur, etwa die Einführung biometrischer Pässe. Andere sind politisch heikel, sie führen mitten hinein in die erbitterte Auseinandersetzung über die innere Entwicklung der Türkei.

Das gilt vor allem für die Anti-Terror-Politik. Die EU verlangt von Ankara, dass die Türkei ihre Gesetzgebung an europäische Standards und die Vorgaben des Europarates anpasst. Bislang sind die entsprechenden Paragrafen so weit gefasst, dass auch kurdische Politiker oder missliebige Journalisten in der Türkei unter dem Vorwand des Anti-Terror-Kampfes verfolgt und inhaftiert werden können. Indirekt geht es also auch um die Kurdenpolitik und die Pressefreiheit. Diese Punkte "gehen ans Eingemachte", sagt ein hochrangiger EU-Mitarbeiter, "sie rühren an der Wurzel des Systems Erdoğan".

Bislang stehen die geforderten Änderungen aus. Und es ist schwer vorstellbar, dass Erdoğan beidreht. Er fühlt sich zurzeit sehr stark.

Aber wäre es denn überhaupt noch denkbar, dass die EU der Türkei die Visafreiheit verwehrt? Wer sitzt bei diesem Deal am längeren Hebel – Brüssel oder Ankara? Ist die EU schon eingeknickt, als sie den Flüchtlingsdeal in höchster Not unterzeichnet hat?

Für die türkische Regierung ist die Befreiung vom Visumzwang der politische Hauptpreis, um den sie seit Jahren mit der EU ringt. Denn Türken, die aus Istanbul oder Izmir nach Brüssel und Berlin reisen, müssen viel Zeit investieren. Sie müssen vor jeder Reise beim Konsulat einen aufwendigen Visumsantrag stellen. Die Grenzschutzbeamten stellen bei der Einreise lästige Fragen nach der Aufenthaltsdauer, dem Rückflugticket, der Unterkunft. Trotzdem sind 860.000 Türken im vergangenen Jahr mit einem sogenannten Schengen-Visum in die EU eingereist.