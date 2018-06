Eigentlich sind die neuen Ampeln genau das, was Radfahrer immer wollten: eigene Verkehrsregler nur für unmotorisierte Zweiräder.

Denn die Stadt, beklagen sie immer wieder, behandle sie "wie Fußgänger", sie zwinge ihnen an vielen Ampeln "unnötige Wartezeit" auf. Und zwar stets dort, wo sie sich an Fußgängerampeln halten müssen, die so getaktet sind, dass auch ältere Mitbürger, im letzten Moment des Grüns auf die Straße tretend, die andere Seite noch erreichen, bevor der gierig wartende Querverkehr Grün bekommt. In dieser "Räumzeit" allerdings, in der alle Ampeln Rot zeigen, hätte der in den Pedalen hüpfende Radfahrer die Straße noch zehnmal überqueren können, ohne umgefahren zu werden. Also brettern manche, wenn vor ihnen eine Fußgängerampel auf Rot springt, einfach durch. Und wer doch stoppt, kann manchmal vorrechnen, wie viele kostbare Tage seines Fahrradlebens er schon sinnlos an Hamburgs Fußgängerampeln verschwendet hat.

Insofern also: höchste Zeit, dass in der Stadt immer mehr Radfahrerampeln auftauchen. Sie hängen in Radfahrer-Kopfhöhe, bilden ein Fahrrad ab, sind auf Radfahrergeschwindigkeit abgestimmt, zeigen also länger Grün – perfekt!

Aber warum sind diese Radfahrerampeln so klein – halb so groß wie Autoampeln? Schwierig wird das dann, wenn man nicht nur erkennen soll, ob rot oder grün ist: Die Exemplare am Ferdinandstor beispielsweise zeigen obendrein winzige Pfeile, die darauf hindeuten, dass es sich um Ampeln für abbiegende Radler handelt. Für Autofahrer ist das nicht zu erkennen, muss es vielleicht auch nicht. Aber auch Radler, die sich schnell nähern, können den Pfeil von Weitem nicht erkennen. Deuten diese Miniformate nicht doch auf eine gewisse Geringschätzung der radfahrenden Bevölkerung hin? Susanne Meinecke von der Innenbehörde weist das zurück: Die Leuchten seien nur so klein, um eine Verwechselung mit Autoampeln zu verhindern. Allerdings räumt sie ein: "Eine Erkennbarkeit aus der Ferne ist nicht beabsichtigt."

Den Radfahrern bleibt also nur eins zu tun, auch wenn es für manche unerhört klingen mag: das Tempo kurz zu reduzieren.