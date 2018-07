Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Es gibt Themen, die, ähnlich dem Ungeheuer von Loch Ness, immer wieder auftauchen. Mit ähnlichem Realitätsbezug – wie etwa die Wiedervereinigung des heiligen Landes Tirol, die jüngst der künftige Bundeskanzler in einer italienischen Tageszeitung wieder einmal forderte.

Abgesehen davon, dass diese Causa besonders in Italien sicherlich auf wohlwollendes Verständnis stößt, dürfte da der österreichische Heimatpolitiker seine Rechnung ohne den Wirt gemacht haben. Die Alto Adiger haben nämlich kaum Interesse daran, ihren doppelten Komfort aufzugeben.

Dennoch hat die Illusion, historisch gewachsene und dann getrennte Regionen wieder zu vereinen, einen gewissen Reiz. Die größten Zugewinne hätte dann ohnehin Italien als legitimer Nachfolger des Imperium Romanum. Quasi Rom isch lei oans.

Südtirol an den nördlichen Nachbarn abzutreten, dafür aber etwa die ganze Iberische Halbinsel plus Frankreich zu erben, kann in diesem Fantasy-DKT nur ein Gewinn sein – abgesehen von der kleinen Unschärfe, dass früher einmal die römischen Legionen fast ganz Österreich besetzt hielten. Wer weiß, ob dann nicht auch die Erben der Wikinger mit Sizilien beglückt werden müssten.

Was werden dazu wieder die Römer sagen? Schwierig. Ist TTIP nicht ohnehin zu vernachlässigen, da die USA ohnehin nur ein belächelter Appendix des britischen Empires sind? Haben die Griechen gar keine Schulden bei den Europäern, da man ihnen die Demokratie verdankt, was nicht mit Geld aufzuwiegen ist?

Ja, das Rad der Geschichte. Niemand vermag es zurückzudrehen, doch die, die es versuchen, sind die Helden von morgen.