DIE ZEIT: Herr Kruse, letztes Jahr haben Sie gesagt, die AfD sei nicht mehr Ihre Partei. Jetzt schämen Sie sich für Teile des neuen Programms, finden Passagen "unsäglich", "frauenfeindlich" oder "kompletten Schwachsinn". Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Partei?

Jörn Kruse: "Unsinn" und "Schwachsinn" habe ich im ersten Ärger leider so gesagt. Ich würde diese Worte nicht mehr verwenden, aber zu den Inhalten stehe ich. Sie geben meine Meinung wieder und nicht die der AfD-Fraktion in Hamburg. Zum Beispiel sind die Positionen des AfD-Bundesprogramms zu Familie, Kindern und Frauen für mich unakzeptabel. Ich hätte mir deutlichere Aussagen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewünscht.

ZEIT: Deutschland, das wirtschaftlich erfolgreichste Land der EU, erscheint in den Aussagen Ihrer Partei als marode und praktisch dem Untergang geweiht. Hat Bürgermeister Olaf Scholz recht, wenn er die AfD eine "Schlechte-Laune-Partei" nennt?

Kruse: Woher Sie die Meinung haben, die AfD halte Deutschland für "marode und praktisch dem Untergang geweiht", ist mir wirklich schleierhaft. Die meisten AfDler sind stolz auf Demokratie, Rechtsstaat, Liberalität und Wohlstand in unserem Land und warnen eher vor einer Politik, die das infrage stellt oder gefährdet.

ZEIT: "Zerstörung des Rechtsstaats", "Vetternwirtschaft und Filz", die "volkswirtschaftlich nicht tragfähige Masseneinwanderung", die "orientierungslose" Außenpolitik und so weiter – all das steht in Ihrem Parteiprogramm. Was ist mit den Ressentiments, die Olaf Scholz ansprach: Hat die AfD etwas gegen, sagen wir, 68er, Muslime, Linke oder Feministinnen?

Kruse: Die AfD hat nichts gegen 68er, ich bin ja selbst einer. Wir haben auch nichts gegen Muslime, wohl aber gegen Salafisten und Dschihadisten. Die AfD hat nichts gegen Linke, solange sie nicht gewalttätig werden. Wir müssen ihnen ja nicht zustimmen. Feministinnen sind für viele AfDler ein rotes Tuch. Aber das müssen beide Seiten aushalten.

ZEIT: Die SPD will die AfD künftig in die konkrete thematische Auseinandersetzung zwingen. Das klingt nicht gut, oder?

Kruse: Das klingt sehr gut, denn dann kommen wir endlich zu einem inhaltlichen Diskurs. Darauf freuen wir uns.

ZEIT: Wir auch. Herr Kruse, akzeptiert die AfD von heute eigentlich noch die Ergebnisse demokratischer Wahlen?

Kruse: Natürlich, die AfD ist die demokratischste Partei Deutschlands. Lesen Sie Kapitel eins unseres Parteiprogramms.

ZEIT: In der Passage über die Grundwerte steht, ein politisches Kartell habe die Macht ergriffen, kontrolliere den Zugang zu politischer Information, und das Staatsvolk müsse diesen, wir zitieren, "illegitimen Zustand" beenden.

Kruse: Das Wort Kartell würde ich nicht verwenden, dafür gibt es zu viel Konkurrenz zwischen den Parteien. Aber dass wir eine Herrschaft von relativ wenigen Berufspolitikern haben, ist ein Faktum.

ZEIT: Was Sie Herrschaft nennen, ist das Ergebnis demokratischer Wahlen. Was daran ist illegitim?

Kruse: Daran ist gar nichts illegitim. Aber wenn bestimmte Teile der Bevölkerung oder Gruppen hinten runterfallen, würden Sie das auch für demokratisch legitimiert halten? Es kommt eine neue soziale Frage auf, viele Leute sind heute unrepräsentiert, die mit einfacher Beschäftigung ihre Miete zahlen müssen. Und diese Leute haben schlicht Angst vor einer unkontrollierten Zuwanderung. In Hamburg haben wir am meisten Wähler in den Stadtteilen, in denen es den Leuten nicht so gut geht, zum Beispiel in Jenfeld oder Wilhelmsburg.

ZEIT: Eine Volkspartei braucht mehr als ein Milieu.

Kruse: Die AfD wird noch auf längere Sicht keine Volkspartei sein.

ZEIT: Warum nicht?

Kruse: Weil sie dazu zu sehr auf einzelne Positionen setzt, die derzeit im politisch-medialen Diskurs noch als randständig gelten. Die sind für die Demokratie enorm wichtig: Die Positionen muss man besetzen, damit sie diskutiert werden. Aber eine echte Volkspartei muss weite Teile der Bevölkerung über lange Zeit erreichen.

ZEIT: Noch zu den Politikern, denen es angeblich nur um Macht, Status und ihr eigenes materielles Wohlergehen geht. Würden Sie uns ein paar Namen nennen?