Es war ein Ereignis – Live-Übertragungen auf öffentlichen Plätzen und in Cafés, an allen Straßenbahnen flatterten Flaggen, in der Stadtmitte ein riesengroßes Schachbrett mit Schachshows und einem zentnerschweren Schokoladespringer: Niemandem konnte entgehen, dass die Ukrainerin Marija Musytschuk (23) in ihrer Heimatstadt um die Weltmeisterschaft kämpfte. Staatspräsident Poroschenko persönlich hatte sich für die Austragung in Lwiw (Lemberg) starkgemacht, der prächtige Potocki-Palast, eine Adelsresidenz aus dem späten 19. Jahrhundert, bot einen fürstlichen Rahmen für den Wettstreit von Musytschuk und der Chinesin Hou Yifan (22).

Viele kamen – nur einer musste weichen, wie das Schach-Magazin 64 berichtete. Im Saal hing ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert mit einem nackten Cupido, dem altrömischen Gott der Liebe, unmittelbar hinter dem Spieltisch. Bei Fotos wäre also unweigerlich zu sehen gewesen, wie er begehrlich auf die beiden ausgesprochen ansprechenden jungen Damen blickt. Und niemand hätte geglaubt, dass sein Interesse dem Schachbrett gelte. Hou Yifan, welche die Ungarin Judit Polgar (39) als beste Schachspielerin der Welt abgelöst hatte und erstmals mit 16 Weltmeisterin wurde, nachdem sie mit 14 im WM-Finale noch gescheitert war, war klare Favoritin und gewann schließlich mit drei Siegen bei sechs Remisen. In der sechsten Partie fand sie als Schwarze am Zug eine äußerst elegante Gewinnkombination. Wie kam’s?



Lösung aus Nr. 20:

Mit welchem Manöver kam Schwarz in Vorteil?



Nach 1...Sf5! war der Springer wegen des Matts auf g2 tabu. Nach 2.Tc2 Se3! ließ sich der Springer indes stärke- trunken in den weißen Eingeweiden nieder. Viel schlechter wäre 1...Sxe4 2.Dc2! mit weißem Vorteil gewesen