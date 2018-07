Dinge gehen nicht einfach verloren. Sie verschwinden nur, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. So ist es mit Strümpfen. Mit Autoschlüsseln. Und so ist es auch mit der Völlerei. Sie ist verschwunden, verdrängt vom Selleriesmoothie. Und wieder aufgetaucht, abseits von Teller und Besteck.

Es gab mal eine Zeit, da war der wohlgenährte Mensch ein kulturelles Leitbild. Ludwig Erhard, Kanzler des Wirtschaftswunders, war die Galionsfigur eines Landes, das nicht mehr vor der Sattheitsgrenze haltmachen musste. Man rauschte mit offenem Mund in die Fleischtheke, man futterte sich ins Glück. Das letzte Denkmal dieser Ära fiel 1998, pünktlich zum neuen Jahrtausend, Saumagenkanzler Helmut Kohl. Über ihn erzählt man sich, er habe während seiner Kanzlerschaft zur Beruhigung Butter gegessen. Pur.

Das Leitbild hat sich gewendet. Der Wohlgenährte ist nicht mehr wohlgenährt. Er gilt als fettleibig. Er hat sich der Versichertengemeinschaft gegenüber zu rechtfertigen für seine Maßlosigkeit. Völlerei ist kein Kennzeichen für Wohlstand mehr. Sondern: für Unterschicht, Disziplinlosigkeit, white trash. Die Abgemagerten damals: beäugte Heimkehrer aus dem Krieg. Die Abgemagerten heute: gefeierte Helden der Schlacht gegen den Schweinehund. Auf Instagram überbieten sie sich mit dem Hashtag #healthyfood. Fotos von Radicchiotellern, garniert mit Putenbruststreifen. Fotos von Erdbeerscheiben auf Puffreiswaffeln. Das Motto heißt eat smarter, was alles sagt: Verstand besiegt Körper, Vernunft schlägt Völlerei.

Doch wir wären keine Menschen, mit mehr Schwächen als Stärken und mehr Hunger als Disziplin, hätten wir nicht längst für Kompensation gesorgt. Die sechste Todsünde ist nicht verschwunden, nur weitergezogen. Die Völlerei hat sich ihren Weg gebahnt, hinein ins 21. Jahrhundert, ins Herz der Informationsgesellschaft. Den Heißhunger gibt es noch, wir stillen ihn nur anders, zeitgemäß: mit Nachrichten. In unserem Kühlschrank brennt auch nachts das Licht.

Nachrichtenlagen kommen und gehen, immer schneller, immer heftiger, im Rhythmus unserer Fressattacken. Charlie Hebdo, Griechenland, Germanwings, Flüchtlinge, Anschläge in Paris, Übergriffe in Köln, Anschläge in Brüssel. Das, was wir da fressen, hat einen Namen: information nuggets. Was nicht nur zufällig nach Fast Food klingt.

Wir konsumieren Details, als gäbe es kein Gestern und kein Morgen. Der Liveticker garantiert permanenten Nachschub. Das ist das Seltsame an unserem Konsum: der exzessive Hunger nach Einzelheiten. Unser Interesse löst sich vom eigentlichen Anlass der Berichterstattung. Die Nachricht ist längst Selbstzweck. Essen und vergessen. Der urbane News-Junkie starrt auf sein Smartphone, während er in der Brennnesselsuppe rührt. Wir lassen uns vom Display einsaugen, egal, was um uns herum passiert; morgens in der U-Bahn, zwischen zwei Gängen im Restaurant, im Kino und auf dem Klo.

Was schrien die Kouachi-Brüder, als sie die Redaktion von Charlie Hebdo stürmten? Wann war Andreas Lubitz das letzte Mal in Behandlung? Was sagte Varoufakis, als er auf sein Motorrad stieg? Waren die Täter von Köln vorbestraft? Was denken eigentlich die Anwohner in Molenbeek? Und wie viel Uhr war es, als die Verbalnote aus Ankara im Auswärtigen Amt eintraf?

Mit Wissensdurst hat das nichts mehr zu tun. Die Bilder, Explosionen, Splitter, Blut, haben sich als fluoreszierende Fettschicht auf unsere Seele gelegt. Der Berufsverband Deutscher Psychologen rät inzwischen, sich nicht im Minutentakt von Nachrichten berieseln zu lassen, sondern sich weniger und gezielter zu informieren.

Aber vielleicht ist die Information gar nicht unser Ziel. Wir tauchen in den Nachrichtenstrom ab, als sei er eine Netflix-Serie. Wir konsumieren Details über die Welt, um uns vor der Welt zu verstecken.