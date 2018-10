Inhalt Seite 1 — Pfiat euch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Tag der Arbeit, dem Jubeltag der Sozialdemokraten, steht der Sozialdemokrat Werner Faymann hinter einem Rednerpult auf dem Wiener Rathausplatz und erkennt, dass sein großer Landsmann, der Komponist und Dirigent Gustav Mahler, wohl recht hatte, als er sagte: "In Österreich wird jeder das, was er nicht ist."

Der blasse Faymann ist vor acht Jahren Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und kurz darauf Bundeskanzler geworden. Die Rede, die er an diesem 1. Mai hält, versteht er selber nicht. Zu laut gellen die Pfiffe, zu schrill trillern die Pfeifen. Tausende empörte Genossen und Sympathisanten, vor allem junge, recken Faymann Plakate entgegen. "Putzt Euch und macht Platz für echte Sozialdemokrat-innen" steht darauf. Und "Komm, geh’n wir Drachen steigen. Nimm die SPÖ mit, die dreht sich so schön im Wind." Oder einfach nur "Rücktritt".

Direkt hinter Faymann steht der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der wahre starke Mann der österreichischen Sozialdemokratie. Häupl trägt einen roten Schal und ein versteinertes Gesicht. Acht Tage später ist Faymann, der Mann, der in der Flüchtlingsfrage so lange aufrecht stand, bis er entschieden umfallen konnte, nicht mehr SPÖ-Chef – und nicht mehr Kanzler.

Sein Rücktritt weist weit über Österreich hinaus. Überall in Europa, von Warschau bis Paris und von Helsinki bis Athen, ist ein autoritärer Nationalismus auf dem Vormarsch, dem verhasst ist, was in westlichen Demokratien bis dato heilig war: ein geeintes Europa, die liberale Gesellschaft, Toleranz, Gleichberechtigung, Weltoffenheit. In Österreich hat dieser autoritäre Nationalismus schon früh ein Vorläufermodell gefunden, in der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Seit 30 Jahren treibt die Volksparteien SPÖ und ÖVP (die auch noch Österreichische Volkspartei heißt) eine Frage um, mit der sich ihre deutschen Pendants, die SPD und die Unionsparteien, erst seit dem Aufstieg der AfD quälen: Wie umgehen mit den Rechtspopulisten?

In Österreich setzten SPÖ und ÖVP alle strategischen Waffen ein, die ihre Arsenale hergaben: Die FPÖ wurde ausgrenzt und eingebunden, sie wurde diffamiert und umschmeichelt, sie wurde ausgeleuchtet und ignoriert. Mit dem Ergebnis, dass die Freiheitlichen, wie sie hier genannt werden, im Frühjahr 2016 laut Umfragen die mit Abstand stärkste politische Kraft im Land wurden – und nach der Stichwahl am 22. Mai womöglich erstmals den Bundespräsidenten stellen werden. Faymanns Rücktritt zwischen den zwei Wahlgängen zum höchsten Staatsamt ist daher mehr als nur Beiwerk einer Zeitenwende am Rande der EU. Er wirft die Frage auf, ob Österreichs Gegenwart nicht auch einen Ausblick bietet auf Europas Zukunft – auch auf die Deutschlands.

In Wien ist Realität, was sich in Berlin erst abzeichnet. Mit einer Unterbrechung von 2000 bis 2006 kennen Österreicher ihre Regierung seit Mitte der achtziger Jahre nur als große Koalition. Lauthals verkündete Neustarts hat das Bündnis aus Konservativen und Sozialdemokraten stets so kunstvoll hinbekommen, dass immer alles beim Alten blieb – selbst wenn die Gesichter wechselten. Der ritualisierte Aufbruch der Etablierten ins Gestern hat die politische Mitte verklumpt, die Betrachter ermattet und die Populisten gestärkt. Koalitionsverhandlungen werden, dem Wiener Politikberater Thomas Hofer zufolge, nach der Maxime maximaler Partnerbeschädigung geführt: "Zuerst zerschießen sich ÖVP und SPÖ gegenseitig ihre Lieblingsprojekte – und dann klopfen sie sich selbst dafür auf die Schultern, was sie alles verhindert haben."

Das Gähnen, das die ewige Ösi-GroKo auslöst, wird durch ein Kopfschütteln ergänzt, wenn sie dienstags vor die Kameras tritt. Nach der Kabinettsrunde nehmen stets zwei Regierungsmitglieder, je ein Genosse und ein Konservativer, Stellung zu aktuellen Fragen, oft der Kanzler und der Vizekanzler. Eine gemeinsame Linie? Wird gar nicht erst gesucht. Als etwa der Kanzler Faymann in der Flüchtlingskrise noch an der Seite von Angela Merkel für eine Willkommenskultur warb, forderte ihn sein Vize Reinhold Mitterlehner (ÖVP) einen Meter weiter zur Wende auf.

Regierungspartner, die sich auf offener Bühne wechselseitig zerlegen, aber nicht voneinander loskommen – CDU und CSU kriegen das auch hin. Und wenn nach der nächsten Bundestagswahl in Berlin erneut eine große Koalition regieren sollte, wäre das die dritte in vier Legislaturperioden: fast schon österreichische Verhältnisse, und ein Konjunkturprogramm für Partnerüberdruss und Rechtspopulismus.

Es liegt nahe, Faymanns Scheitern auf seine radikale Wende in der Flüchtlingspolitik zurückzuführen. Wenngleich nicht sein Umschwenken überraschte – Faymann gilt als ein Mann, der seinen politischen Standort an der jeweils jüngsten Umfrage ausrichtet –, sondern seine Standfestigkeit davor. Gegen die Mehrheitsmeinung hatte er als Kanzler die Grenzen für die Menschen, die über die Balkanroute nach Europa drängten, im vergangenen Jahr lange Zeit offen gelassen. Faymann profilierte sich damit neben Merkel als Galionsfigur einer liberalen Flüchtlingspolitik.