Sodom und Gomorrha: Eine übergewichtige Frau im Bondage-Outfit kniet devot auf einer Konzertbühne, während im Hintergrund eine Phalanx aus Gitarren wütet. Auf einem Plattencover ist das Gesicht eines Mannes mit dämonisch gelben Katzenaugen zu sehen, der sich mit einem Messer die Zunge durchschneidet. Eine Fotoserie aus der Arena zeigt entfesselte Musikakteure, die sich mit ihren Instrumenten auf dem Boden wälzen, während das Publikum in Schockstarre verharrt. Und dann gibt es da noch einen gelben Zettel, auf dem handschriftlich der Text zu einem Song notiert ist: Soul Fut.

Schnappschüsse aus den Poesiealben der Schockrock-Truppe Drahdiwaberl, die in den siebziger Jahren mit einer Mischung aus Wiener Aktionismus und der Bühnentheatralik in der Manier des Gruselberserkers Alice Cooper die Konzertsäle in der Walzerstadt in Schutt und Asche legte. Vor einigen Jahren übergab Bandleader Stefan Weber, am Tag braver Zeichenlehrer am Gymnasium Waltergasse, am Abend exzessiver Rock-’n’-Roll-Dämon mit Nietenarmband und Lederboots, das gesamte Konvolut aus Fotos, Flyern, Plakaten, Setlisten, Kritzelzeichnungen und Grafiken an die Wienbibliothek im Rathaus. Das biografische Sammelsurium bildete den Grundstock zu einem popkulturellen Archiv, das ab diesem Jahr mit großer Intensität weiter ausgebaut werden soll. Zwar sei die Musiksammlung der Institution in Bezug auf Klassik gut bestückt, sagt Direktorin Sylvia Mattl-Wurm, man verfüge über prominente Sammlungen zu Franz Schubert, der Strauß-Familie, zu Hugo Wolf oder Ernst Krenek und beherberge auch ein hervorragendes Wienerlied-Archiv.

Im Bereich Pop und der damit verbundenen Subkulturen gebe es aber noch erheblichen Nachholbedarf: "Es fehlen einfach die wichtigsten Proponenten der Wiener Musikszene der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts."

Ein Team von ausgewiesenen externen Experten soll nun Abhilfe schaffen: Walter Gröbchen, Co-Autor des umfangreichen Interviewbandes WienPop ist Eigentümer des Plattenlabels Schallter, das sich darauf spezialisiert hat, verschollene Perlen der heimischen Popkultur wieder verfügbar zu machen. Al Bird Sputnik leistet mit seinem Onlineportal Trash Rock Archives Grundlagenarbeit bei der Erforschung noch der kleinsten Details der österreichischen Musikszene (ZEIT Nr. 36/13) und veröffentlicht mit Schnitzelbeat eine Serie von Kompilationen, bei denen österreichische Obskuritäten wie der Geisterstunden Cha Cha der beiden Jazz-Ikonen Uzzi Förster und Bill Grah oder LSD 3000 vom Harry David Quintett noch einmal zu Ehren kommen.

Die Wiener Szene, sagt Al Bird, sei nicht sonderlich gut dokumentiert – abgesehen von den klingenden Namen André Heller, Falco, Wolfgang Ambros, Georg Danzer oder Marianne Mendt. Deshalb müsse man über Zeitungsarchive und andere objektive Quellen Basisfakten recherchieren und dann in Tiefeninterviews mit Musikern und anderen Szeneleuten zu Timelines individueller Karrieren verdichten, um schließlich ein Netzwerk sichtbar machen zu können. Bei den Gesprächen komme es gelegentlich schon zu verstörenden Begegnungen. "Ich habe einmal einen sehr berühmten österreichischen Produzenten in seinem Studio aufgesucht", erzählt der Musikarchäologe. "Er saß mit dem Rücken zu mir vor einem riesigen Mischpult und mixte in ohrenbetäubender Lautstärke Porno-Volksmusik: Zipfl eini, Zipfl aussi. Nach zehn Minuten drehte er sich plötzlich abrupt um, setzte eine Sonnenbrille auf und sagte: "Hi, nice to meet you." Dies sei der absurdeste Kontakt zu einem Protagonisten der Wiener Popszene gewesen, meint Al Bird Sputnik. Doch immerhin habe der Mann dann eine Menge über Künstler aus dem Paläolithikum der Wiener Szene der späten sechziger Jahre mitzuteilen gehabt. Aus solchen historischen Fragmenten, archäologischen Fundstücken aus dem Wiener Underground und den dazugehörigen bibliotheksrelevanten Materialien soll ein Archiv entstehen, das der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und Journalisten und Wissenschaftlern Arbeitsinstrumente in die Hand gibt, um die Wiener Subkultur in der historischen Tiefe ausmessen zu können.

Denn es geht nicht nur um Popmusik, sondern um die Konturen einer Gegenöffentlichkeit, die sich der konservativ-klerikalen Mehrheitsgesellschaft als hedonistische Alternative oder außerparlamentarische politische Schocktherapie entgegenstemmte: vom Star Club Wien im Albert-Sever-Saal in den frühen sechziger Jahren, über das einen Sommer der Anarchie lang besetzte Kulturzentrum Arena bis zum okkupierten Areal in der Gassergasse, in dem Punks, aber auch Künstler die Verstärker dröhnen ließen.

Die Rechercheure des Poparchivs haben bereits vielversprechende Vorgespräche mit Künstlern wie dem Blues-Solitär Al Cook oder der Gitarrenlegende Karl Ratzer geführt und sind dabei, Bestände zu sichten, die für die Archivierung in der Wienbibliothek infrage kommen. Dabei gibt es manchmal Fundstücke, bei denen sich die kleine Szene der Popkultur zum großen Welttheater weitet. So habe er in den letzten Wochen die Fotoalben von Rudi Staeger, dem ehemaligen Schlagzeuger der Band Acid, gesichtet und gescannt, erzählt Al Bird. Gleich das erste Bild zeigte den Großvater des Musikers, der als Kunstprofessor an der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz wirkte. In dieser Eigenschaft wurden ihm einmal Arbeiten eines jungen Malers vorgelegt, dem er "ein ganz ungewöhnliches Talent" bescheinigte. Es handelte sich um Adolf Hitler. "Wenn Staeger sich damals mit seiner Meinung durchgesetzt hätte", meint Al Bird, "und Hitler zu einer Künstlerkarriere verholfen hätte, dann wäre der Welt wohl die Katastrophe der Nazi-Ära erspart geblieben".

