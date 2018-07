Am 19. Mai trifft sich in Berlin die European Citizen Science Association (ECSA) zu ihrer ersten Konferenz. Der Zusammenschluss von Wissenschaftsläden, Freizeitforschern und Hochschulinstituten aus 17 Ländern will die Beteiligung forschender Bürger vorantreiben. Ihren Sitz hat die ECSA im Berliner Naturkundemuseum.