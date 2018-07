Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Es ist die Zeit der Negation. Der Wiener Bürgermeister hat "... natürlich nichts gewusst". Nichts über die Lebensplanung des Ex-Kanzlers. Oder, dass die Kronprinzen am Komplott für den Königsmord bastelten. Sozialdemokraten waren schon leichter zu durchschauen.

Scheinbar transparent ist hingegen die anstehende Entscheidung über das Staatsoberhaupt. Hier werden zwei signifikante österreichische Prinzipien offenkundig. Einerseits eine gewisse Wurschtigkeit. Wobei wurscht nicht gleichbedeutend mit gleichgültig ist, das würde nach Neutralität verlangen, die dem Österreicher zwar auch wichtig ist, aber nur im Sinne einer isolierten Abgehobenheit.

Wurscht steht für engagierten Nihilismus, für hochgradig interessierte Distanz und verletzte Unverwundbarkeit. Wer weiß, was wurscht ist, der versteht das Land und erkennt, warum eine differenzierte Debatte so schwierig ist. Aber irgendwann ist wurscht nicht mehr abendfüllend, und man möchte Stellung beziehen, natürlich nicht für, sondern gegen etwas. Das Ergebnis ist dann diese Richtungswahl des Staatsoberhauptes. Es geht dabei nicht um Gut gegen Böse, nein, es ist eine Richtungswahl zwischen Angst und Beschönigung vor dem Hintergrund einer Völkerwanderung. Eigentlich ist es eine Wahl von Gegen gegen Gegen. Hier das Votum gegen einen Rechtspopulisten, der sich als Erneuerer geriert, tatsächlich aber längst Teil des Systems ist. Dort das Votum gegen einen müden Wirtschaftsprofessor, dem in seiner Verträumtheit Führungskompetenz abgesprochen wird. Wie auch immer das Ergebnis lautet, es wird in jedem Fall ein Gegen-Präsident.