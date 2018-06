Kurz vor Pfingsten ist der SC Paderborn auf Tauchstation. Der Präsident, Möbelhausmogul Finke, äußert sich schon seit Wochen nicht mehr, weil er sich immer missverstanden fühlt. Den Skandaltrainer Effenberg hat er gefeuert, den Sportchef Born gleich hinterher. Der Pressesprecher Hack sagt den Fußballreportern auch nur noch, dass er ihnen jetzt nichts mehr sagt.

Stumm sieht man dem alles entscheidenden Spiel entgegen, in dem man selber allerdings kaum mehr etwas entscheiden kann. Allein das Wort vom "Pfingstwunder" dringt noch aus dem Grau des Stadions in die tiefschwarze Stadt. Der fromme Wunsch der Vereinsführung: Betet für uns!

Aber Glaube braucht Vertrauen. "Es reicht jetzt!", entfährt es dem Paderborner Sportreporter Jochem Schulze vor dem Spiel. "Seit anderthalb Jahren Abstiegskampf und Durchhalteparolen, ›letzte Chance, letzte Chance‹, wir hören seit Monaten nichts anderes. Niemand hat noch Bock auf Relegation. Dann lass sie eben absteigen."

Fans halten Transparente hoch, auf denen sie Tabula rasa verlangen. Sie wollen einen anderen Verein, andere Funktionäre, andere Spieler, andere Eintrittspreise, sie wollen andere Schüsse auf das gegnerische Tor, solche, die dann auch sitzen.

0,82 Tore pro Spiel. Das Hobby der Fans ist ja aber Fußball und nicht Bruchrechnung.

Die Stadtverwaltung versucht auf Facebook zuletzt noch ein solidarisches "Wir drücken die Daumen*", kann sich unterm Sternchen indes ein "*auch wenn die schon wehtun" nicht verkneifen.

So muss das wohl sein, wenn man auf Platz 18 steht, "am Ende einer Saison", sagt Jens Reinhardt, der agile Pressesprecher der Stadt, "in der viele nicht gehalten haben, was sie versprochen haben". Das 0 : 6-Heimspiel gegen den SV Sandhausen etwa, "das grenzte schon an Arbeitsverweigerung".

Paderborn hält sich im letzten Spiel vor heimischem Publikum bis zur 86. Minute. Dann das 0 : 1 für den 1. FC Nürnberg. Aus. Dritte Liga.

Am Beispiel Paderborns lässt sich studieren, was der Fußball mit einer Stadt im Abseits macht, die sich plötzlich in der Ersten Bundesliga wiederfindet. Ziemlich toll fanden die Paderborner den Aufstieg im Jahr 2014; bis dahin war ihnen der eigene Fußballverein ziemlich egal gewesen.

Der Herr Finke hatte ein Stadion neben sein Möbelhaus bauen lassen und eine starke Mannschaft auf den Weg gebracht. Nun gehörte man zu den Besten und wurde überall angesprochen, auch von Leuten, die sonst nur München kennen oder Dortmund oder Bremen. Wie gut das tat.

"Für immer aufgestiegen", schrieb die ZEIT, als im Mai 2015 der Abstieg kam. Denn das Gefühl, einmal oben mitgespielt zu haben, das würde ihnen ja niemand mehr nehmen können. Davon könnten sie noch ihren ostwestfälischen Enkeln erzählen.

Und es waren in der Tat ostwestfälische Tugenden, die diesen Erfolg ermöglicht hatten. Nüchternes Kalkül, moderne Trainingsmethoden, eine Elf aus willigen Nobodys unter einem Übungsleiter, der sich auch erst noch einen Namen machen musste, André Breitenreiter. Das war kein Wunder, das war Arbeit. Geld gab es kaum, das wenige wurde umsichtig investiert, und der Verein konnte mit dem Erlös aus den Fernsehübertragungsrechten sogar seine Schulden tilgen.

Aber auf vergangenen Erfolg lässt sich nichts Zukunftstaugliches gründen. Auch ein Möbelhaus, das nur noch 0,82 Sofas verkauft, muss sich neu aufstellen. Präsident Finke ist am Pfingstmontag zurückgetreten, wie in der Stadt längst erwartet.

Ihm nachfolgen soll der Vereinsgeschäftsführer Martin Hornberger, ein bodenständiger Mann, dem jetzt die Kritik entgegenschlägt, Teil der Verkorksung gewesen zu sein. Behutsam sucht er nach Worten für das Geschehene. Etwas an "Demut" sei wohl Anfang der Saison verloren gegangen, "vielleicht wollte man zu viel", und dann eben "der mediale Bruch", "Effenberg und seine Gattin" samt Bunte und Gala, "wo wir sonst nie aufgetaucht sind", "das ist nachher fast nicht mehr steuerbar gewesen". Zwölf Spiele in Folge, die nicht gewonnen wurden, "das war nicht vereinbart"; die leidige Penis-Affäre im türkischen Trainingslager, bei der sich ein Spieler trunken entblößte; schließlich die Meldung, dass der Trainer mangels Fortbildung keine gültige Lizenz mehr besitze. – Es ist eine quälende Liste von Dingen.

Auf Effenberg folgte René Müller, ein Unbekannter in bester Paderborner Tradition, über den Hornberger sagt: "Er bekam das nicht fertig gekochte Essen vorgesetzt." Müller darf weiterkochen. Tabula rasa wird es nicht geben. Der Verein braucht Kontinuität, um den Schaden nicht noch zu vergrößern. Statt der 20 Millionen Euro TV-Geld in der ersten Liga gab es 10 in der zweiten. Bald wird es keine Million mehr geben. Die Mannschaft löst sich in Luft auf. Der Verein entlässt die Hälfte seiner 32 Angestellten.

Und niemand weiß, wie viele Fans noch zu den Spielen kommen werden, wenn weder die Bayern noch die Dortmunder anrücken, sondern wieder die lieben Nachbarn aus Münster und Osnabrück.