Jeder Autofahrer kennt die Symptome beginnender Müdigkeit: Gähnen, Frösteln, die Augenlider werden schwer, die Aufmerksamkeit sinkt rapide. Jetzt nur frische Luft ins Auto zu lassen, Kaffee und Cola zu trinken oder bloß das Radio lauter zu stellen wäre gefährlich, eine längere Pause muss sein. Doch viele Fahrer ignorieren die Signale, rund ein Viertel aller schweren Autobahnunfälle ist auf Sekundenschlaf zurückzuführen. Deshalb rüsten immer mehr Hersteller ihre Wagen mit Müdigkeitswarnern aus. Ab Tempo 65 werden sie aktiv und ermitteln aus vielen Parametern, wann eine Pause dringend zu empfehlen ist. Haben frühere Systeme teils noch per Kamera die Augen des Fahrers beobachtet, so verraten heute einfache Reaktionen eine nachlassende Fahrtüchtigkeit. Mercedes zum Beispiel erstellt mit seinem "Attention Assist" zu Beginn jeder Fahrt ein Fahrerprofil und merkt sich dessen Fahrweise. Kommt es dann zu Abweichungen wie etwa ruckartigen Lenkkorrekturen oder fehlerhaftem Blinken, leuchtet in der Instrumentenanzeige eine Kaffeetasse auf, und ein Signal ertönt. Allerhöchste Zeit, eine Pause einzulegen.