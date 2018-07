In der linken Hand habe ich ein süßes Getränk aus Kokosmilch und Maiskörnern, mit der rechten lenke ich meinen Motorroller. Es ist Nacht, der Wind wärmt mein Gesicht, als hielte ich es vor eine Rotlichtlampe.

Ich fahre im Kreis, auf einer kleinen Insel im Südwesten von Thailand. Nicht um irgendwo anzukommen, sondern um nachzudenken. Ich fahre im Kreis, weil eine Umrundung nur dreißig Minuten dauert und weil ich nicht zurück will zu meinen drei Freunden. Sie sind auch hier, auf meiner Lieblingsinsel Koh Yao Noi. Die Schwesterinsel Koh Yao Yai ragt düster aus dem Meer, ich sehe sie. Dahinter, in 20 Kilometer Luftlinie Entfernung, liegt Phuket – ein Ort, an dem Männer Männersein spielen und Frauen leere Blicke haben.

Koh Yao Noi ist ein Ort, an den ich mich regelmäßig zurückziehe, wo ich mich fühle wie die vielen Einsiedlerkrebse, die man hier am Strand findet. Weil die Zeitverschiebung Anrufe verbietet und Mails auch acht Stunden später beantwortet werden können. Ich fahre oft her, um Käfer zu sammeln, habe dann am Abend schmutzige Fingernägel, aber der Kopf wird rein.

Diesmal bin ich nicht wegen der Käfer da, sondern wegen unserer Freundschaft. Weil sie sich anfühlt wie ein Pullover, der immer gepasst hat, aus dem man nun aber plötzlich rausgewachsen ist. Wir sind uns fern, deshalb sind wir aufgebrochen, nach Bangkok geflogen, zwölf Stunden im Zug gefahren, drei Stunden im Bus und eine Stunde im Boot, auf diese Insel. Wir wollten hier etwas retten. Und zwar das, was uns mal verband. Aber jetzt, nach sieben Tagen mit ihnen, denke ich, wie ich so auf meinem Roller um die Insel kreise: Meine Freunde, sie sind verschwunden.

Freunde sind Familie. So wie man als Kind im Schlafanzug auf dem elterlichen Sofa sitzt, um die kindlichen Sorgen zu vergessen – die Hausaufgaben, eine Hänselei –, so sitzen wir später auf den Couchgarnituren der Freunde, um die Sorgen des Erwachsenwerdens zu vergessen. Liebeskummer, Studienplatzwahl, was soll nur aus mir werden? Freunde sind wichtig. Wichtiger als Lebenspartner. Denn Freunde bleiben, dachte ich, ein Leben lang.

Den einen, Adri, kenne ich seit nun fast 20 Jahren. In der Schule waren wir beide wirre Außenseiter; er war außerdem ein hochbegabter Musiker, der lieber Songs der Doors analysierte, statt wie alle den Führerschein zu machen. Dem anderen, Jirka, habe ich mal die Freundin ausgespannt, und als die Freundin mich nicht mehr lieben wollte, hat eben dieser gehörnte Mann meinen Schmerz aufgenommen, hat ihn durch zwei geteilt und erträglich gemacht. Und dann ist da noch Stein, sein Nachname wurde zum Vornamen, weil er so ist. Einer, dessen emotionaler Kompass wenig ausschlägt. Der fühlt, aber niemand kann sich vorstellen, dass er sich dazu äußert. Einer, der in der Mitte steht und für die Sache kämpft.

"Meine Freunde waren immer da." © Thilo Mischke

So waren sie immer, meine Freunde, und sie waren immer da. Doch im vergangenen Jahr verschwanden sie. Mit Jirka hatte ich eine Firma für Dokumentarfilme gegründet. Sie war erfolgreich. Aber unsere Freundschaft blieb auf der Strecke. Wir stritten uns bis aufs Blut, warfen uns Lügen vor, Dummheit, Egoismus. Geld und Freundschaft passen nicht zusammen. Das stimmt. Adri wurde nach der Schule Musiklehrer. Er ging immer mehr in seinem eigenen bezaubernden Kosmos auf, für den ich ihn liebte. Doch nun fühlt er sich besser in seine Musik ein als in andere. Und Stein verschwand erst in einer Beziehung und später, nach der Trennung, in der Einsamkeit. Er meldete sich nur noch, wenn der Schmerz in der Brust unerträglich wurde.

Früher sahen wir vier uns jeden Abend. Wir tranken zusammen, rauchten so viele Zigaretten, dass uns schlecht wurde. Wir verliebten uns in dieselben Frauen. Wir küssten uns, schliefen beieinander, weinten, fürchteten uns vor der Zukunft. Und wir halfen uns. Eine Lösung, auch wenn sie oft unvernünftig war, haben wir immer gefunden. Selbst wenn es keine Probleme gab.

Wir träumten sogar davon, ein Haus zu bauen, irgendwo auf einem Grundstück in Brandenburg. Dort wollten wir wohnen, wenn wir alt sind. Und jetzt?

"Warum fährst du eigentlich immer auf dieselbe Insel?", fragt mich Jirka am ersten Abend nach unserer Ankunft in Bangkok. Jirka, der Gepflegte, der Ordentliche. Der Tabellen anlegt, um sein Leben zu organisieren. Der ausrechnet, ob es sich lohnt, sein Auto zu verkaufen und auf Carsharing umzusteigen (tut es, ab 30 Minuten Fahrzeit am Tag). Jirka, der sich vor der Welt fürchtete, aber gelernt hat, dass er nur vor sich selbst Angst haben muss. Nach dem ganzen Streit habe ich Schwierigkeiten, ihm in die Augen zu sehen. Spüre Abscheu und Ärger über seine Verständnislosigkeit.