Die Generation Y wird erwachsen. Junge Menschen, zwischen 1985 und 2000 geboren, sind dabei, verantwortliche Rollen in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik zu übernehmen. Sie gelten als krisenerprobt, pragmatisch und flexibel, haben politische Spannungen, Terroranschläge und globale Kriege miterlebt und wissen, wie wenig die Politik wirksam handeln kann und wie unsicher das öffentliche Leben geworden ist. Sie haben erfahren, wie ungewiss der Übergang in den Beruf sein kann, und jetzt sind sie dabei, seit Generationen etablierte Rollenbilder außer Kraft zu setzen. Dabei fragt man sich immer noch: Wer macht das Rennen, Mann oder Frau? Und warum dauert es so lange, bis sich die Veränderungen in den Büros und Chefetagen wirklich zeigen?

Ausbildung, Beruf, Hochzeit, Kinder – noch die Eltern der Generation Y folgten klar strukturierten geschlechtsspezifischen Mustern. Heute muss jeder, egal ob Mann oder Frau, biografische Entscheidungen selbst fällen. Die Frage nach dem Warum, nach dem Sinn, wird dabei zum Kompass des Lebens.

Dabei scheinen die jungen Frauen mit den gesellschaftlichen Veränderungen besser zurechtzukommen als die Männer. Das zeigt eine tiefer gehende Datenanalyse der aktuellen Shell Jugendstudie. Frauen sind zwar insgesamt besorgter im Blick auf die Zukunft, kommen aber insgesamt zu einer positiveren Bilanz und schauen optimistisch in die Zukunft. Gezielt investieren sie in Bildung und optimieren ihre Ausgangschancen für den Beruf. Die jungen Frauen schneiden in allen Bildungs- und Ausbildungsbereichen inzwischen eindeutig besser ab als die jungen Männer. Sie entwickeln sich schneller, werden früher eingeschult, bleiben seltener sitzen, schwänzen die Schule kaum, arrangieren sich müheloser mit den sozialen Regeln, haben die besseren Schulleistungen, stürmen die Universitäten und dominieren Studiengänge wie Medizin und Jura. Junge Frauen sammeln immer mehr Bildungszertifikate und schneiden bei fast allen Prüfungen im Schul- und Hochschulsystem besser ab als die jungen Männer. Sie erwerben die Mehrzahl der hochwertigen Schulabschlüsse – in Deutschland schon fast 55 Prozent beim Abitur – und in vielen Fächern auch Hochschulabschlüsse. Die Leistungen der jungen Männer hingegen haben sich in den letzten 20 Jahren kaum verbessert.

Eine generationenlange Tradition der Rangordnung der Geschlechter gerät ins Rutschen. Im Bildungsbereich dreht sich die Geschlechterhierarchie um. Das ist gesellschaftspolitisch ein aufregendes Ereignis. Die letzten international vergleichenden Schulleistungsstudien der OECD sprechen eine klare Sprache und dokumentieren den Bildungserfolg der Mädchen. Die Pisa-Ergebnisse zeigen, dass Mädchen eine bessere Lesekompetenz haben und sich ihre Leistungen in den Naturwissenschaften, stets eine Männerdomäne, seit dem Jahr 2000 kontinuierlich verbessern. Nur in Mathematik übertreffen die Leistungen der Jungen noch die der Mädchen, wenn auch oft nur knapp.

Was auffällt: Ein deutlicher Geschlechterunterschied wird ebenfalls sichtbar, wenn es um die Familienorientierung geht. Schon seit dem Jahr 2000 zeigt die Shell Jugendstudie, dass sich die jungen Frauen in Deutschland zwar zur traditionell etablierten weiblichen Rolle bekennen – und einen starken Akzent auf Harmonie, Gemeinschaft und den Dienst am Gemeinwesen legen. Sie geben sich jedoch längst nicht allein mit Kindern, Küche und Kommune/Kirche zufrieden. Sie erweitern ihre Rolle: Fast 80 Prozent der 12- bis 25-jährigen Mädchen und jungen Frauen wünschen sich neben Familie auch Erfolg im Beruf und fügen den tradierten Ks ein weiteres hinzu: K wie Karriere. Damit bewegen sie sich in wesentliche Bereiche der traditionellen Männerrolle hinein.

Bei den jungen Männern hingegen sind nur rund 40 Prozent bereit, sich auf die als "weiblich" codierten Lebensbereiche einzulassen. Die Mehrheit betrachtet eine solche Rollenerweiterung als erniedrigend und unter ihrer Würde. Damit sperren sie sich ungewollt in eine enge Rolle von Männlichkeit ein und hemmen die eigene soziale, kulturelle und ökonomische Entfaltung – was wiederum negativ auf die Bildungsaktivitäten der Jungen ausstrahlt.