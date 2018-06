Ein Glas zu viel kann einem schon mal die Sinne vernebeln. Wie aber kommt der Nebel in den Schnaps? Die kalifornische Firma Hangar One hat nun ihr Geheimnis offenbart. In der Bucht von San Francisco – einer berüchtigten Nebelküche – stellt sie ihre Nebelfänger auf, extrahiert damit das Wasser aus der Luft und versetzt es mit Alkohol. Fertig ist der Vodka Limited Edition. Die Methode bietet ungeahnte Möglichkeiten: Überall dort, wo Dunst die Sicht trübt, lässt sich ein Tröpfchen mit ganz speziellem Terroir, Pardon: Aeroir, einfangen. Wie wäre es mit dem puren Aerosol über einem Berggipfel? Für jene, die herbe Aromen bevorzugen, bietet sich Stadtnebel an. Feinste Schwefelnoten aus dem Hamburger Hafen für dezenten Kopfschmerz? Oder verruchte Anklänge von Kohle – gewonnen aus der Abluft eines Kraftwerks? Wir sehen ein Geschäftsmodell mit Potenzial.