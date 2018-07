Diese Impfung war von Anfang an umstritten. Im Winter 2009 hatten sich viele Menschen in Europa gegen die Schweinegrippe impfen lassen. In Deutschland kam dabei der Impfstoff Pandemrix der Firma Glaxo Smith Kline zum Einsatz – eine Vakzine mit einem Zusatzstoff, der die Wirkung des eigentlichen Impfstoffs verstärken sollte. Heute gibt es erdrückende Indizien dafür, dass in seltenen Fällen Pandemrix tatsächlich eine gravierende Nebenwirkung hatte. Zu diesem Schluss sind Forscher in Finnland und Schweden gekommen. Dort war aufgefallen, dass einige mit Pandemrix geimpfte Menschen spontan und unwillkürlich einschliefen, sie litten also unter einer Narkolepsie.

Ein Staat, der seinen Bürgern eine Impfung dringend nahelegt, muss auch für die negativen Folgen dieser Empfehlung einstehen. Finnland hat Menschen, die nach der Impfung eine Narkolepsie entwickelten, gerade insgesamt 22 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Schweden will mehr als 300 anerkannte Opfer mit jeweils bis zu einer Million Euro entschädigen.

Und Deutschland? Laviert bürokratisch herum. Im vergangenen Jahr hatte es Hinweise gegeben, dass deutsche Patienten von den zuständigen Versorgungsämtern abgewiesen oder hingehalten wurden. Noch ist nicht einmal klar, wie viele Personen bisher einen Impfschaden beim zuständigen Versorgungsamt geltend gemacht haben.

Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel weiß nur, dass bis zum März dieses Jahres 81 Verdachtsfälle registriert wurden. Wie vielen Patienten bisher bereits eine Entschädigung zugesprochen worden sei, heißt es dort, sei unbekannt. Die Linke wollte schon vergangenes Jahr mehr wissen und stellte eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung. Eine zentrale bundesweite Erfassung der Fälle von anerkannten Impfgeschädigten gebe es derzeit nicht, teilte die Bundesregierung im August vergangenen Jahres mit. Das Robert Koch Institut (RKI) solle bis 2016 "prüfen", wie sich die Daten aus den Bundesländern zusammenführen ließen. Das RKI fragt noch immer die Daten bei Bundesländern und Kommunen ab. Wann sie vorliegen werden, ist unklar.

Häufig ist beklagt worden, die Deutschen seien Impfmuffel. Tatsächlich stellt jede einzelne Immunisierung das Vertrauen des Bürgers auf die Probe. Im guten Glauben an den Nutzen lässt sich ein Gesunder impfen und riskiert dabei Nebenwirkungen. Aus der Risikoforschung ist bekannt, dass nichts die allgemeine Verunsicherung so sehr anheizt wie eine unklare Faktenlage.

Die Verantwortlichen täten gut daran, Vertrauen nicht zu verspielen. Die Skandinavier haben vorgemacht, wie das geht. Jetzt sind die Institutionen hierzulande in der Pflicht. Die Experten des RKI sollten zügig die Daten beschaffen – und die Versorgungsämter im Sinne der Betroffenen agieren und zahlen.