Halb neun morgens in dem angenehm bieder und ein wenig betulich wirkenden Café Neumond in der Berliner Borsigstraße. Es ist die Woche, in der sich wieder mal alle große Sorgen um die SPD machen, weil die Partei in Umfragen unter 20 Prozent gefallen ist. Katarina Barley, 47, eine Neueinsteigerin in der Politik, erst seit zwei Jahren gehört sie dem Bundestag an: Man muss die vor fünf Monaten gewählte SPD-Generalsekretärin noch als solche vorstellen, was in ihrem Job nicht so günstig ist. Eine Generalsekretärin muss für ihre Partei ja eigentlich Wind und Radau machen und durch kämpferische und mitreißende Reden auffallen – das ist ihr bisher nicht gelungen. Sie kommt da mit ihrem Rollkoffer an. Sie sieht, Entschuldigung, gar nicht wie eine SPD-Politikerin aus, irgendwie eleganter, internationaler, besser gekleidet (sie könnte auch als Ärztin arbeiten oder als Managerin in einem Luxushotel). Rühreier und Kaffee vom Buffet. Barley-Fans, von denen es in der SPD viele gibt, sagen, man könne gar nicht anders, als diese Frau sympathisch zu finden, sie habe diesen für die Politik ganz untypischen unverstellten und natürlichen Charme. Da schöpft man als schlecht gelaunter Journalist gleich Verdacht. Strenge Frage in dieses wirklich angenehm offene Gesicht hinein: Ist es in der Öffentlichkeit nicht viel zu still um sie?

Ach. Nein. Sie könne mit dem altmodischen Typ des poltrigen und wadenbeißerischen Parteioffiziers wenig anfangen. In der SPD sei derzeit vor allem die Arbeit nach innen gefragt: "Dafür bin ich gut geeignet." In Ordnung, wenn sie nicht will, dann sagen wir die Krawallsätze: Schließt sie aus, dass die AfD bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr an der SPD vorbeizieht? Sie schaut jetzt wirklich erschrocken: "Darüber spekuliere ich nicht. Aber ich finde den momentanen Zulauf zur AfD schon entsetzlich, das ist wirklich schlimm für das Land." Ernster Nachsatz, mit der Rührei-Gabel in der Hand: "Die AfD lebt von Angst und Misstrauen, sie lebt vom Spalten."

Wir bleiben bei ihrer erschöpften Partei, man hat da ja noch mindestens hundert Fragen. Die SPD soll, so heißt es immer in der Parteispitze, wieder emotionaler werden. Was wäre so eine typische Barley-Emotion? Sie bezeichnet sich als ausgesprochen empathischen Menschen, und das sei auch die Grundphilosophie der SPD: "Was brauchen die Menschen wirklich? Was müssen wir tun, damit die Menschen weiter ein gutes Leben führen können?" Oh ja, wie geht ein gutes Leben? Jetzt wollen wir mal nicht hämisch sein und ihr etwas entgegenkommen: Ist das gemein, dass alle von der SPD immer mehr als funktionierende Politik, nämlich eine große Idee, die "Idee des vernünftigen Ganzen" (Heinz Bude), erwarten? Sie macht nun den alten Barley-Trick, dass sie – mit schwärmerisch naivem Gestus – betont, wie toll es sei, Mitglied in dieser "tollen, alten Partei" zu sein: "Die Wähler erwarten von der Sozialdemokratie mehr als von anderen Parteien, und richtig, wir nehmen das als Kompliment."

Kurz Lust, etwas Albernes zu fragen: Was hält sie von der Idee, in Mecklenburg-Vorpommern, wo es kaum noch ein öffentliches Leben gibt, Bierlokale zu eröffnen, die "Vorwärts" heißen und wo SPD-Wimpel auf den Tischen stehen? Sie findet das keine so schlechte Idee. Letzte, zentrale Frage zur SPD: Was soll das Kasperletheater, dass die Partei nicht endlich den EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Kanzlerkandidaten nominiert? Moment, man muss schon sagen, dass sie diesen furchtbarsten Job, den es derzeit in der deutschen Politik gibt, mit einer klugen Umsicht und Lässigkeit ausfüllt. Stoische Antwort: "Martin Schulz ist super. Aber wer der richtige Kanzlerkandidat ist, das entscheiden wir im Mai 2017."

