Bergedorf, eine Hochhaussiedlung. Bergedorf, eine Hochhaussiedlung? Natürlich, auch dort gibt es nicht nur Schafe, die über den Deich trotten, und eine Innenstadt, die wie ein Reservat für Leute wirkt, die schon mit 40 alle Schäfchen im Trockenen haben. Da gibt es Armut, da gibt es Wut, da gibt es das, wovon der Rap lebt.

Milad Nejad wuchs hier auf. Er war ein Säugling, als seine Eltern mit ihm aus dem Iran nach Deutschland flohen, beide waren ständig weg, arbeiten, der Junge oft allein, er prügelte sich, er brach ein, erstes Mal Knast mit 14. Im Gefängnis begann er zu rappen, es gab ja sonst nicht viel zu tun. Heute ist er 30, nennt sich Milonair und ist einer der Stars der Szene.

Auf seinem Album Milominati, das gerade erschien, rappt er mit den Großen des Landes, mit Kool Savas, Sido und mit Haftbefehl. Schon der erste Track Ihr habt es so gewollt macht klar, was Trumpf ist: Es geht um Drogen, Sex und Handfeuerwaffen – ab hier könnte Milominati sich als dröge Gewaltoperette abspulen. Macht es aber nicht.

Denn was folgt, ist ein Album mit schönen Kompositionen und feinen Arrangements, mitunter fast tanzbar: High & Rolle wird getrieben von einer runden Bassfigur wie bei Missy Elliotts Pass That Dutch, Ghettoliebe ist im Soul verwurzelt . In der Dealerhymne Umsatz liegt zwischen den Beats eine kleine Figur, die klingt wie ein digitales Spinett, wohl eine kurze Verneigung vor dem Klassiker Let Me Blow Ya Mind von Eve.

Hier prahlt Milonair mit seinen dicken Drogengeschäften, also rufen wir ihn doch mal an, wir hätten da nämlich eine Frage zur Entwicklung der Finanzmärkte: Der 500-Euro-Schein wird demnächst abgeschafft, damit Geldwäsche schwieriger wird – bringt das was? "Ich weiß von den Leuten auf der Straße, dass die echt ein Problem kriegen", sagt Milonair am Telefon, seine Stimme klingt freundlich und entspannt. "Du hast dann mindestens die doppelte Menge an Papier, die du transportieren musst, damit fällst du viel leichter auf." Wie groß war denn die größte Summe, mit der er jemals unterwegs war? "Ich habe mal drei Millionen Euro rumgeschleppt", sagt er. "Die passen in zwei Sporttaschen, in Zukunft wären es dann vier."

Aus seinem Mund klingt’s abgeklärt, für den strafrechtlich unauffälligen Bürger klingt es abgefahren – aber will man so leben?

Es gibt ein Stück, das als Herz des Albums gelten darf, es verrät mehr über den Menschen hinter der Kunstfigur Milonair als alle anderen Stücke zusammen. Dieses Dasein hat seinen Titel von der deutschen Fassung des Musicals Annie aus dem Jahr 1977, in dem die Geschichte eines Waisenkindes erzählt wird. Aus dem Original hat der Rapper Jay-Z das Thema zu seinem Song Hard Knock Life geborgt, Dieses Dasein hat dieselbe Melodie, hier schildert Milonair seine Geschichte – "andere Optionen, Bruder, hatt’ ich nicht, alle machten Praktikum und ich saß vor Gericht". Dazwischen beklagt ein Kinderchor im Refrain, dass es jeden Tag nur Schläge gibt statt Zärtlichkeit. Es ist ein ehrlicher Song, brutal und traurig und rührend und schön.

Heute lebt Milad Nejad von der Musik. Für den Geldkram hat er keine Sporttaschen mehr, sondern einen Steuerberater, auch nicht schön. "Das Finanzamt ist die größte Mafia von allen", sagt er. "Wenn du kriminell wirst, dann lässt sich vor Gericht oft was machen, aber wenn du deine Steuern nicht zahlst, dann bist du am Arsch." Davon können bestimmt noch ein paar andere Leute ein Lied singen, draußen in den feinen Ecken von Bergedorf.