Inhalt Seite 1 — Wer das Saatgut hat, der hat die Macht auf dem Acker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ihren alljährlichen "Marsch gegen Monsanto" hatten die Graswurzelinitiativen lange geplant. Doch als sie an diesem 21. Mai in weltweit 400 Städten von Perpignan bis Bobo-Dioulasso, von Arequipa bis Nagpur mit ihren Plakaten auf die Straße gingen, um "den Planeten zurückzuerobern", erschien es plötzlich realistisch, dass der umstrittene US-Konzern Monsanto tatsächlich verschwindet.

Denn zwei Tage vorher hatte die Bayer AG mit dürren Worten die Sensationsnachricht bestätigt: Ja, man verhandle mit Monsanto eine Übernahme.

Leverkusen goes St. Louis: Das Projekt wäre zwar für die Kritiker wohl kaum mehr als ein neuer Name, für den deutschen Chemiekonzern aber wäre es ein Riesending. Baysanto würde zur Nummer eins im globalen Agrobusiness. Ein strategischer Coup, aber auch ein hoch riskanter.

Riskant: So sahen ihn viele Bayer-Aktionäre. Sie fürchten, dass sich der frisch angetretene Konzernchef Werner Baumann an einem derart großen Brocken verschluckt. 55 Milliarden Euro will er für Monsanto auf den Tisch legen. Die Summe ist gigantisch für einen Käufer, der selbst an der Börse bloß mit einem Unternehmenswert von 80 Milliarden Euro gehandelt wird. Sie könnte Bayer für Investitionen in seine Pharmasparte fehlen.

Außerdem: Elefantenhochzeiten scheitern oft an nicht kompatiblen Unternehmenskulturen. Gerade bei einem knallharten Management wie dem von Monsanto wäre noch offen, wer am Ende wen beherrscht. Als die Übernahmepläne publik wurden, sank der Bayer-Kurs.

Dafür gibt es einen weiteren Grund: den drohenden Imageverlust. Seit Investoren umfängliche Nachhaltigkeitsberichte fordern, ist eine gute Reputation bares Geld wert. Wie kann sich Bayer da freiwillig "Monsatan" ins Haus holen, fragen viele Anleger und Analysten.

In Leverkusen ist man zwar der Meinung, für frühere Fehler des US-Konzerns habe man nicht einzustehen. Doch so schnell lässt sich dessen Ruf als Öko-Rabauke nicht ausradieren. Monsantos Geschichte reicht vom Entlaubungsgift Agent Orange bis zu fragwürdigen Methoden, mit denen das Management bei Bauern seine Patent- und Lizenzansprüche durchsetzte, kritische Wissenschaftler diffamierte, Regierungen über den Tisch zog und weltweit eine umstrittene Kombination in die Märkte drückte: Gentechnik und das Allround-Pestizid Glyphosat (Roundup Ready).

Zwar verkaufen auch andere große Saatgutzüchter bei Mais und Soja genveränderte Sorten, deren erfolgreiches Wachstum an das Unkrautvernichtungsmittel gekoppelt ist. Doch Monsanto setzte besonders aggressiv und mit Vorrang auf dieses Technologiepaket. Genau dieser geschäftliche Fokus wird dem Konzern jetzt allerdings immer mehr zum Verhängnis, und das nicht nur, weil die Zulassung für das womöglich krebserregende Glyphosat in Europa kippen könnte. Auch in Monsantos Heimatmarkt USA wandern die Kunden ab, seit sich hartnäckige Resistenzen gegen das Totalherbizid ausbreiten. Immer mehr Farmer müssen zusätzlich andere Gifte spritzen. Das hat die Anbaukosten drastisch gesteigert, und Monsanto kann außer Roundup Ready kaum mehr andere Mittel bieten.

Auch um an bessere Pflanzenschutzmittel heranzukommen, eilten die Manager aus St. Louis bereits 2014 nach Basel, um sich Syngenta einzuverleiben. Doch die Schweizer ließen sich ebenso wenig umgarnen wie später in Deutschland BASF oder Bayer.

Die Leverkusener Manager drehen den Übernahme-Spieß also gerade um – jetzt, wo Monsanto angeschlagen ist. Nicht zuletzt weil die Getreidepreise derzeit niedrig sind, waren die Gewinnprognosen und der Aktienkurs eingebrochen.

Tatsächlich wäre die Fusion auch eine schlüssige Symbiose. Monsanto bekommt Bayers Chemikalien, Bayer den Zugang zu Monsantos Saatgut – auch konventionell gezüchtetem. Die Amerikaner sind in Nord- und Südamerika stark, die Deutschen in Europa und Asien. Man ergänzt sich also perfekt. Hinter dem Mega-Deal stehen außerdem langfristige Beweggründe und Interessen.