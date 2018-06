Sie war sich sicher, eigentlich. Sie hatte den Mann auf Fotos aus der Silvesternacht identifiziert. Und vergangene Woche vor Gericht, als die Richterin fragte, ob sie ihn erkenne, drehte sie sich zum Angeklagten und sagte: "Ja." Das Gesicht, die Frisur. Alles schien zu passen. Aber es passte nicht alles.

Als Ghafur N. aufstand von der Anklagebank, ein Mann von 169 Zentimetern, war offensichtlich, dass er nicht der Täter gewesen sein konnte. Zumindest nicht jener, an den die junge Frau sich erinnerte. Der sei größer gewesen als sie, mindestens 180 Zentimeter, vielleicht auch 190.

Ghafur N. wurde freigesprochen. Und spätestens jetzt war allen im Saal bewusst, dass die Übergriffe in der Großen Freiheit an Silvester kaum aufzuklären sind. Weil sie sich vor allem auf eines stützen: die Erinnerung.

Die Erinnerung trügt oft, davon kann jeder Strafrechtler erzählen. Warum soll sie ausgerechnet dann besonders gut funktionieren, wenn man angetrunken in eine Gruppe fremder Männer gerät, die einen umringen und begrapschen? Wenn man damit beschäftigt ist, Dutzende Hände irgendwie abzuwehren? Eine Zeugin erinnerte sich nur noch an eine schwarze Jacke mit roten Streifen. Ghafur N. trug solch eine Jacke in der Silvesternacht, wie Fotos zeigen. Doch was beweist das? Für eine Verurteilung reicht es zu Recht nicht.

403 Frauen meldeten sich in den ersten Tagen des Jahres bei der Hamburger Polizei. Eine Soko ermittelte drei Monate lang und stieß auf 21 Verdächtige, die Frauen angegriffen und/oder bestohlen haben sollen (sieben Afghanen, vier Algerier, drei Syrer, drei Iraner, zwei Marokkaner, ein Chilene, einer aus dem früheren Jugoslawien). Doch sind das wirklich die Täter?

Verwertbare Spuren gibt es kaum, fast alle Taten wurden erst nach Tagen angezeigt. Einige gestohlene Handys konnten geortet werden, aber nur, weil jemand ein Handy in seinem Schrank hat, muss er es nicht geklaut haben. Ansonsten gibt es: Fotos, Handyvideos, Erinnerungen, vieles unscharf.

Für die Opfer ist das eine unerträgliche Situation. Sie müssen stundenlang aussagen – und am Ende erleben, wie ihre Erinnerung sie im Stich gelassen hat. Die Frage liegt nahe, ob sie vielleicht auch der Rechtsstaat im Stich lässt. Aber das tut er nicht. Er funktioniert. Er kann nicht anders funktionieren, selbst wenn es manchmal schmerzt.