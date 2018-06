Ärgert uns natürlich auch. Schlaglöcher. Verdammte Biester! Kommen einem gleich diese Bilder in den Kopf: Ostdeutsches Dorf, Landstraße, kaum Autos auf der Straße, flötet man gerade zu Earth Wind & Fire und denkt, gute Band, lange nicht gehört, und dann, rums, sackt der Wagen links vorne ab. Siehst du ja nicht, wie die sich tarnen auf der Schotterpiste.

Aber in einer Großstadt wie Hamburg?

Gerade da: Schlaglöcher en masse! Hat die Bild-Zeitung recherchiert. "Schlagloch-Schande", "Schlagloch-Irrsinn", "Schlagloch-Horror". Am Innocentiapark, an der Alster und auf der Sierichstraße. Kann da denn niemand was tun? Die Stadt könnte, tut aber nichts. Die Bild und wir wollen, können aber nicht. Also hilft nur eins: den Schlaglöchern den Horror nehmen. Beste Therapie: an viel schlimmere Dinge denken, die auch etwas mit Schlagen zu tun haben.

Taubenschlag am Hauptbahnhof (soll wirklich kommen): Wenn die mal anfangen zu scheißen!

Schlagende Verbindung: Dann doch lieber ’nen platten Reifen als das ganze Leben mit ’ner Narbe im Gesicht.

Und wenn das noch nicht hilft, die Dosis erhöhen und mit so vielen Schlagwörtern wie nötig arbeiten: Auf einen Schlag stehen verschlagene Typen mit Schlagring und Schlagstock vor mir und kriegen keinen Schlaganfall.

Wie furchtbar!