Was sie denn nachher alles über ihn sagen dürfe, will die Moderatorin von Günter wissen.

Sie stehen im Backstageraum des Uebel & Gefährlich im Feldbunker, schwarz getünchte Wände, zwei Stunden noch bis zum Auftritt. Die Menschen um sie herum sind jung, viele Doktoranden, viele tragen Jeans, werden gleich was vortragen beim "Science Slam", werden sich als forensische Ballistiker vorstellen oder als Biologen, werden über Stammzellen reden. Sie hoffen, dass das der Beginn ist, der Beginn einer Karriere.

Günter ist nicht jung, er ist 62. Günter trägt eine braune Mütze, Sankt-Pauli-Schriftzug, trägt Tattoos am beiden Armen, Haut sieht man kaum. Auch Günter wird gleich was vortragen, er wird singen, über sich, der mal Hafenarbeiter war, der mal obdachlos war, wird singen über sein Viertel – und über den Tod. Denn selbst wenn er zum ersten Mal auf der Bühne steht: Günter kann nicht hoffen, dass es ein Beginn ist.

"Das mit dem Krebs", sagt Günter der Moderatorin, "können Sie ruhig sagen. An der Prostata, fortgeschritten." Wie lange er noch habe, wisse er nicht, murmelt Günter. "Die Ärzte sagen’s nicht genau."

Günter wird ein Lied singen. Nichts hat er sich sehnlicher gewünscht. Einmal auf der Bühne stehen, Publikum vor ihm, die Lichtkegel auf ihn gerichtet. "Ich darf das nicht verkacken", sagt er.

Man kennt das von Kindern: Mädchen stellen sich ins Wohnzimmer, ziehen sich einen Rock an, nehmen eine Banane in die Hand und singen hinein, als sei sie ein Mikrofon. Man kennt das von Jugendlichen: Sie stellen sich vor Dieter Bohlen, singen und lassen sich für ihren Gesang beschimpfen. Man weiß: Sie alle wollen eine Rolle spielen, sie träumen sich raus in ein anderes Leben.

Günter will das auch, träumen. Auch er will eine Rolle spielen, obwohl er weiß, dass das Gefühl nur einen kurzen Moment andauern wird. Er will eine Rolle spielen, gerade weil er weiß, dass es keine Hoffnung mehr gibt.

Günter will jetzt eine Wurst. Er hat Hunger. Zweimal beißt er ab, mehr schafft er nicht. Die Aufregung. Dann Einsingen:

Mein St. Pauli, ungeschminkt und ehrlich – nur du kennst mich, wie ich wirklich bin

Wie er wirklich ist?

Gesoffen hat er.

Das Konto überzogen hat er.

An den Landungsbrücken gelebt hat er, fand einen Platz zum Schlafen und ein Schließfach – dass ihm ja niemand den Apfelkorn und den Whiskey klaut.

Scheiße hat er erlebt:

Der Bruder verbrüht in heißer Seifenlauge.

Die Mutter gestorben, nachdem sie sich im Suff mit seinem Vater prügelte und die Treppe hinunterfiel. Zweimal hat er sie noch im Krankenhaus gesehen. "Dann war Ende", sagt Günter.

Günter singt:

Das Millerntor, das ist mein Zuhause. Und der FC St. Pauli mein Verein. Die Reeperbahn ist eine geile Meile. Für alle Zeiten will ich bei dir sein

Günter war Statist, sein halbes Leben lang. Tatort, Notruf Hafenkante, Großstadtrevier, Der König von St. Pauli. Die erste Rolle hatte er bei Rocker, 1972 kam der Film raus. Die Leute fahren Motorrad, hauen sich aufs Maul und sagen Sätze wie "Du flachst mich nicht, Torte!". Das gefiel Günter.

Günter hatte auch eine Frau: Hannelore. "Eine Rocker-Lady" nennt Günter sie. Sie hatte keinen Bock auf Saufen, also machte er einen Entzug, und noch einen, es war schwer. Sie hatten zwölf gute Jahre zusammen. Dann sagte Hannelore zu ihm: Ich habe Krebs. Als es schlimmer wurde, wollte sie noch mal auf den Dom. Er schob sie hin, im Rollstuhl. Hob sie in den Autoscooter. In die Krake. Ins Riesenrad. Oben sagte sie: "Ich springe jetzt. Dann bin ich platt." – "Nein, das machst du nicht!", sagte er. Sie starb im Bett, in seinen Armen.

Zwanzig Minuten noch bis zum Auftritt.