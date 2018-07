DIE ZEIT: Herr Wetli, Sie arbeiten als Rechtsvertreter im Testbetrieb in Zürich. Dort helfen Sie den Asylsuchenden, Beweismittel zu beschaffen. Wie geht das bei einem Menschen, der aus Homs in Syrien geflüchtet ist?

Dominique Wetli: In der heutigen digitalen Zeit gibt es einige Möglichkeiten, um etwa ein fotografiertes Dokument zu finden. Aber Kernelement ist hier, mit dem Klienten abzuklären, was überhaupt ein Beweismittel wäre – und welche Dokumente überhaupt benötigt werden. Es gibt aber auch Leute, die in ihrem Heimatland bereits anwaltschaftlich vertreten wurden, die mit ganzen Bundesordnern und sauber strukturierten Dossiers ihr Anliegen vorbringen. Da haben Anwälte bereits in der Heimat alles sauber vorbereitet für das Asylverfahren in der Schweiz.

ZEIT: Wie bitte? Das kann man sich angesichts der Bilder aus Syrien oder von den Mittelmeer-Fluchtrouten kaum vorstellen.

Wetli: Solche Leute kommen auch eher aus einem Land wie der Türkei oder Kolumbien.

ZEIT: Wie viele Stunden beschäftigt Sie ein einzelner Antragsteller im Schnitt?

Wetli: Das divergiert erheblich. Aber der Aufwand bis zum erstinstanzlichen Entscheid liegt bei etwa 5 bis 7 Stunden bei einem Dublin-Fall – bei dem also ein anderes europäisches Land zuständig ist. Und er erreicht 13 Stunden in einem Fall, bei dem die Asylgründe in der Schweiz überprüft werden.

ZEIT: Es ist aber auch denkbar, dass Sie danach jemanden durch alle Instanzen verteidigen – bis zum Bundesverwaltungsgericht.

Wetli: Richtig. Das gehört mit zu den Kernaufgaben: Wird es als nötig erachtet, die Beschwerde zu führen, übernehmen wir das – wenn der Klient es wünscht. Man vergisst oft, dass die Asylsuchenden oft eine klare Vorstellung haben, ob und mit wem sie welche Schritte unternehmen wollen.

ZEIT: Es gibt Asylbewerber, die für die oberen Instanzen einen privaten Anwalt wünschen?

Wetli: Genau.

ZEIT: Sind das Personen mit gewissem Vermögen?

Wetli: Jeder kann beim Gericht um die Beiordnung eines Anwalts ersuchen.

ZEIT: Die sogenannten Gratisanwälte gibt es also schon längst.

Wetli: Richtig. Das war immer so. Die Bundesverfassung will, dass man in allen Rechtsverfahren, die nicht als aussichtslos erachtet werden, unentgeltlich eine Anwaltschaft zur Seite gestellt bekommt. Sofern man prozessarm ist. Das ist auch unter dem bisherigen Asylgesetz schon so.

ZEIT: Herr Wetli, was für ein Auto fahren Sie?

Wetli: Ich habe kein Auto.

ZEIT: Die SVP zeichnet die Asyl-Rechtsvertreter in einem Wahlkampf-Spot als Klischee-Advokaten mit weißem Maserati und klassizistischer Villa. Etwa so stellen sich wohl auch viele Bürger die Asylanwälte vor: als Juristen aus privaten Kanzleien. Warum haben Sie als Vertreter eines Hilfswerks diesen Auftrag erhalten?

Wetli: Das Gesetz sieht vor, dass "eine kostengünstige Lösung" gewählt werden muss. Das schließt aus, dass jemand viel Geld verdienen kann mit dieser Arbeit. Und das Gesetz verlangt auch, dass die Rechtsvertretung mit einer Pauschale abgegolten wird.