Binsenwahrheit, dass in der Oper die Leute sterben: simpel, weil sie’s an der Lunge haben, wie Puccinis Mimi. Oder komplizierter, weil sie Drache geworden sind, wie Wagners Fafner, und der Jugend und dem Leben – sprich Siegfried und dem Welterlösungsentwurf – im Weg liegen. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Und dann hauchen die Menschen, ob entseelt oder gemeuchelt, ihr Leben aus, so lange es eben und so süß es gerade noch geht. Davon lebt, paradoxerweise, das Genre seit Jahrhunderten.

Formal auf die Spitze getrieben, findet sich die finale Grundsituation vieler Opern nun im neuen Musiktheatermeisterwerk des Librettisten Händl Klaus und des Komponisten Georg Friedrich Haas, uraufgeführt bei den Schwetzinger SWR-Festspielen. In Koma nämlich (nach Bluthaus und Thomas Abschluss einer Trilogie über absolute Grenzsituationen) wird zwei Stunden lang gestorben, davon die Hälfte der Zeit in völliger Dunkelheit. Selbst die Notausgang-Leuchten im Schwetzinger Rokoko-Theater sind verhängt. Das Orchester spielt auswendig, die Sänger hangeln sich blind irgendwie weiter, stets exakt bleibend, nie verunsichert. Perfektion im Ausnahmezustand.

Bluthaus, noch mehr Schauspiel als Oper, umkreiste die Geschichte der eingesperrten Natascha Kampusch. Thomas horchte, oft nur noch in einzelnen Silben, auf die letzten Atemzüge eines Mannes. Beide Stücke waren in ihrer Radikalität gewissermaßen Vorstufen und Vorstudien zu Koma, wo nun alles zusammenkommt: großes Drama, parlandohaft, aber eindringlich geschildert, und Details, die nicht ansatzweise aufzählbar sind. Man macht in Schwetzingen, schlicht gesagt, neue Hör- und Wahrnehmungserfahrungen.

Die dritte Oper von Händl Klaus und Haas entsteht vor allem aus dem Geist der zweiten. Als in der Premierennacht von Thomas in Schwetzingen das Licht ausfällt, dämmert den beiden, wie man opernrealistisch womöglich noch weiter in der Todeszone vordringen könne. Ergebnis: Im Theater muss es schwarz sein wie die Nacht. Und nur ein paar Schwingungen bleiben übrig, ein Seufzen, ein Wort. Jedes Knistern gilt, jeder Laut.

Von Anfang an und zwei Stunden lang geht einem das in Schwetzingen existenziell unter die Haut. Der Blick fällt auf zwei Bilderrahmen, zwischen denen die Perspektive wechselt (es "passiert" noch weniger als im Tristan), von der Totalen mit Sterbezimmer in der Tiefe des Raumes zur Nahaufnahme mit dem projizierten Haarschopf der Sterbenden und wieder zurück (fein-diskrete Regie: Karsten Wiegand). Gleichwohl ist das hier, bei aller artifiziellen Fertigkeit, weniger Kunst als Leben beziehungsweise Leben in der End- und Übergangsphase, Sekunde für Sekunde kostbar.

Koma öffnet alle Sinne für die Dinge, wie sie sind, wenn sie schon fast nicht mehr sind: Versammelt um das Sterbebett der im eiskalten See gefundenen Michaela (Ruth Weber), die aus der Seitenloge Vokalisen singt, ist die Familie: stumme Tochter, Ehemann, Schwester und Liebhaber. Dazu Ärzte und Pfleger. Man erinnert sich, wäscht, weint und lacht. Hört Michaela etwas? Vielleicht.

Die nervenfaserfein zusammengesetzte Musik – Haas’ Mikro-Intervalle, die jede seelische Regung deutlich machen, ohne zu werten – nistet sich, je länger, je mehr, dabei im eigenen Körper ein, sodass aus dem Rezipienten so etwas wird wie der eigentliche Patient. Jonathan Stockhammer, der Dirigent, mischt die explodierenden Klangvaleurs und Soundflächen mit souveräner Ruhe. Er ist der Oberarzt. Er weiß den Weg. Und als Michaelas Seele endlich ins Licht aufsteigt (was tatsächlich ein bisschen ein Stockhausen-Moment ist), hat die sensationelle Aufführung alle bekannten Bezirke zwischen Konstruktion und Konvention schon lange verlassen: Koma ist, wo das Leben nicht mehr weiterkommt, einfach große Kunst.