Leipzig, US-Generalkonsulat. John B. Emerson kommt gerade von einer Uni-Debatte über TTIP, das umstrittene Handelsabkommen. Er: betont leger und freundlich. Im Verlauf des Gesprächs wird seine Angriffslust wachsen.

DIE ZEIT: Herr Botschafter, Ihre Mitarbeiter erzählen, Sie seien auffallend oft in Ostdeutschland unterwegs. Haben Sie ein Faible für diese Region?

John B. Emerson: In meinem Büro hängt eine Deutschlandkarte, darauf markiere ich mit Fähnchen all die Orte, die ich besucht habe: etwa 115 bisher. Die Karte zeigt, dass ich offensichtlich fasziniert bin von diesem Teil Deutschlands, der früher nicht zum Westen gehörte, der ganz anders war.

ZEIT: Kennen Sie diese Gegend von früher?

Emerson: Nur indirekt, 1975 und 1988 war ich schon mal in Deutschland. Ich werde niemals vergessen, wie ich am US-Beobachtungsstützpunkt Point Alpha an Hessens innerdeutscher Grenze mit einem Feldstecher in Richtung Osten geschaut habe. Ich hätte nie gedacht, dass sich dort alles so schnell zum Guten fügen würde.

ZEIT: Was meinen Sie damit?

John B. Emerson Der 62-Jährige, dessen Familie deutsche Wurzeln hat, ist seit August 2013 US-Botschafter in Berlin. Zunächst arbeitete der promovierte Jurist als Anwalt in Los Angeles, war später Investmentbanker und beriet Barack Obama in Handelsfragen. Dem US-Präsidenten diente Emerson auch als wichtiger Spendensammler im Wahlkampf. Dafür wurde er mit dem Berliner Top- Diplomatenposten belohnt. Mit seiner Frau Kimberly hat er drei Töchter.

Emerson: Der Wandel, den diese Region geschafft hat, ist faszinierend. Ich bin viel an den ostdeutschen Unis, und es freut mich, zu sehen, dass da eine dynamische junge Generation aufwächst. Das bestätigen mir auch meine Kinder.

ZEIT: Woher kennen die denn den Osten?

Emerson: Meine beiden Töchter Hayley und Taylor haben kürzlich auf einem Biobauernhof in Brandenburg, nahe an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, ein Praktikum gemacht. Sie waren außerdem in Brandenburg in der Schule, in einem Vorort von Berlin. Wir fühlen uns hier sehr wohl.

ZEIT: Sie loben den Osten so. Dort sind aber an vielen Orten immer aggressivere Töne zu hören, etwa auf Demos von AfD und Pegida.

Emerson: Mag sein, aber für mich als Botschafter ist das kein Grund, eine Region zu meiden, sondern im Gegenteil: hinzufahren. Nur so kann ich besser verstehen, was dort passiert. Manches kommt mir übrigens sehr vertraut vor.

ZEIT: Wieso das?

Emerson: Haben Sie den Vorwahlkampf um die US-Präsidentschaft mitbekommen? Auch dort haben Kandidaten sehr extreme Ansichten, verorten sich ganz rechts im politischen Spektrum oder ganz links. Wir haben auch schon länger die Tea-Party-Bewegung, die teils rechtspopulistische Thesen vertritt. In den USA wie in Europa bekommen die Populisten derzeit viel Zulauf. Aber die Demokratie meines Landes wird das aushalten. Und Ihre auch.

ZEIT: Sie klingen sehr gelassen.

Emerson: Ja, denn ich bin mir sicher, dass die Extremisten nicht die Oberhand gewinnen.

ZEIT: Sollten die Deutschen Pegida und andere rechtspopulistische Phänomene gelassener sehen?

Emerson: Nicht in dem Sinn, dass Sie die Dinge einfach laufen lassen. Es ist gut, dass Politiker, Medien und Zivilgesellschaft in Deutschland bei Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus so wachsam sind. Auch die Hetze gegen Muslime wurde von vielen erfreulich schnell und klar verurteilt.