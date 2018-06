Das Ende der mit Schaltern und Knöpfen überfrachteten Auto-Armaturen scheint gekommen – mit einem Wisch ist (fast) alles weg. Eine schlichte Handbewegung genügt, um etwa das Schiebedach zu betätigen (öffnen: Hand winkt nach hinten, schließen: Hand winkt nach vorn) oder Telefonate anzunehmen (Finger der einen Hand bewegen) oder abzulehnen (Finger der anderen Hand bewegen). Radiosender lassen sich so suchen, die Lautstärke lässt sich so einstellen. Der Zweck: Wie bei der Sprachsteuerung muss der Fahrer nicht mehr an diversen Schaltern oder Knöpfen fummeln. Beim BMW-Spitzenmodell, dem 7er, gibt es kamerakontrollierte Gestensteuerung bereits gegen Aufpreis, andere Hersteller und Zubehörlieferanten stecken noch in der Entwicklungsphase. Bosch setzt wie Panasonic auf Handbewegungen, Conti nutzt zwei Kunststoff-Flächen, die wie die Schaltpaddel moderner Automatikgetriebe hinter den Lenkradspeichen stecken. So lassen sich per Daumenbewegung Funktionen scrollen, ein- und verstellen.