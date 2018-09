Stellen Sie sich vor, Ihr Leben würde vermessen, und Sie bekämen es nicht mit. Wie oft Sie wo sind, mit wem Sie wann telefonieren, ob Sie dazu neigen, rasant zu fahren: wird alles aufgezeichnet, ohne dass Sie es merken. Sie wollen das nicht? Tja, dann wird es schwierig. Falls Sie einen halbwegs modernen Wagen besitzen – dann haben Sie keine Wahl.

Der ADAC hat gerade eine Untersuchung veröffentlicht, mit der er zeigt, was Autos heute noch so können, neben Fahren. Die Technik kann Daten aus den letzten Winkeln des Fahrzeugs erfassen, diese speichern und im Extremfall sogar zum Hersteller senden.

So stellen Sensoren etwa fest, wie oft der Gurt gestrafft wird, der Motor die Maximal-Drehzahl erreicht, der Fahrersitz elektrisch verstellt wird oder wie lange die Scheinwerfer an sind. Auch die Position des Autos wird aufgezeichnet, falls es ein Navigationssystem hat, genauso wie alle Anrufe, wenn man über eine Freisprecheinrichtung telefoniert. Das alles verrät sehr viel über den Fahrer und seine Gewohnheiten.

Diese Datensammelei kennen viele Menschen zwar inzwischen von ihrem Smartphone oder auch von Fitness-Trackern. Viele stört das nicht. Falls doch, können sie die Aufzeichnung und Weitergabe der Daten stoppen. Bei Autos ist das anders. Sie zeichnen ohne Zustimmung des Fahrers alles auf. Man kann sich dem Drive-Tracking nicht entziehen.

Zwar übertragen bislang nur wenige Wagen die Informationen automatisch an den Hersteller. Doch das sollte einen nicht beruhigen: Neue Autos haben meist SIM-Telefonkarten eingebaut, über die das zumindest möglich ist. Auch der nächste Besuch in der Werkstatt kann zum unfreiwilligen Datentransfer führen. Dort kann alles, was gespeichert wurde, ausgelesen werden. Versicherungen etwa hätten sicher ein großes Interesse an Ihrem Fahrstil.

Es ist nicht allzu wahrscheinlich, dass das schon jetzt passiert. Doch beunruhigend ist, dass es jederzeit passieren könnte. Dem Autofahrer bleiben zwei Möglichkeiten, der Sammelwut seines Wagens zu entgehen: Entweder einen Oldtimer fahren, der zehn, besser noch 15 Jahre alt ist, der also noch nicht mit der Schnüffeltechnik ausgerüstet ist. Oder auf ein eigenes Auto verzichten.

Wenn ein Auto schon so fleißig Daten sammelt wie ein Smartphone, dann sollte es sich auch daran messen lassen. So, wie man bei einem iPhone entscheiden kann, ob Informationen an den Hersteller eines Programms weitergeben werden – so müsste es auch in jedem Auto werden. Und zwar als Standardausstattung.