Dressurreiten

Wenn ich nach einem arbeitsreichen Tag den Kopf frei bekommen will, widme ich mich den Pferden. Allerdings von zu Hause aus, mithilfe von YouTube. Dann schaue ich Herren und vor allem Damen in Frack und Zylinder dabei zu, wie sie nervöse, leichtfüßige Pferde zum Tänzeln bringen. Dressurreiter sitzen kerzengerade im Sattel und bewegen ihre Rösser mit leichter, im besten Fall unsichtbarer Einwirkung dazu, in der Passage erhaben wie in Zeitlupe die Beine anzuwinkeln oder in der Piaffe auf der Stelle zu traben. Die Pferde kreuzen die Beine, wenn die Traversale gefragt ist, drehen sich in der Pirouette um ihre Hinterachse oder wechseln von Sprung zu Sprung die Galopprichtung. Gibt es eine geziertere Sportart? Egal!

Ich freue mich an der Leichtigkeit, mit der die Reiter dies alles vollbringen, genieße die kraftvolle Geschmeidigkeit und den federnden Schwung, mit denen sich die hochgezüchteten, oft millionenteuren Pferde bewegen. Fachmännisch begutachte ich ihren Körperbau und den Sitz der Reiter und überlege, ob ich mit dem Urteil der Preisrichter einverstanden bin. Oft suche ich mir für mein Schlummerpläsier besonders gelungene Ritte heraus, die ich schon häufig gesehen habe. Die wirken wie meditative Musik oder ein guter Schnaps. Vergessen sind Ärger und Mühsal des Alltags; die Zeit verschwimmt, lässt tiefer blicken: Während meine Freunde in der Kindheit Fußball spielten oder in ihren Jugendzimmern Led-Zeppelin-Platten hörten, verbrachte ich jeden Nachmittag im Stall und auf der Reitbahn. Ich weiß also, wie toll es sich anfühlt, wenn Ross und Reiter zur Einheit verschmelzen. Mein größter Jungen-Traum war es, einmal selbst ein richtig guter Dressurreiter zu werden. Das ist lange her, seit vielen Jahren habe ich nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Geblieben ist eine diffuse Sehnsucht, eine Art Phantomschmerz. Die YouTube-Filmchen sind wie ein Heilmittel dagegen. Nachdem ich ein paar von ihnen gesehen habe, wächst in mir wieder die Gewissheit: Das ist nicht mehr meine Welt – aber ich kenne mich darin noch aus. Beruhigt kann ich zu Bett gehen.

Passivrauchen

Ich habe nie geraucht. Dafür habe ich rauchende Freunde. Zum Glück. Denn ich bin ein begeisterter Passivraucher. Ich genieße das Aroma frisch angezündeter Zigaretten. Wie gemütlich, wenn um mich herum die Tabakschwaden aufsteigen; wie angenehm, wenn ich rauchende Gäste in meiner Nichtraucherwohnung habe und sich das Aroma einige Tage hält – als schöne Erinnerung. Gerade weil ich selbst nicht mitziehe, liegt mir das Glück der Raucher am Herzen. Gelegentlich muss ich an die ewig qualmende Hannah Arendt denken, an Marlene Dietrich mit ihrer unvergleichlich elegant getragenen Zigarette, an männliche Sexsymbole und ihre Kippe im Mundwinkel. Eine ganze traditionsreiche Kulturtechnik ist von der Antiraucherfraktion dem Untergang geweiht worden. Dagegen versuche ich mit bescheidenen Nichtraucherkräften ein Zeichen zu setzen. Am leidenschaftlichsten immer dann, wenn Leute bei Zusammenkünften in meiner (!) Wohnung keinen Qualm dulden und mich damit um die Freude des Passivrauchens bringen wollen. Schließlich geht es anderswo schon rauchfrei genug zu. Was zur Folge hat, dass ich nun morgens oft einen üblen Fettgeruch aus irgendwelchen Gaststätten in der Kleidung habe anstatt wie früher das vielleicht abgestandene, aber ungleich angenehmere Zigaretten-Aroma. Meine einzige Sorge: Um weiter nach Kräften passiv rauchen zu können, muss ich mich stets auf den Einsatz anderer verlassen.

Sebastian Preuß mag auch romanische Kirchen, normale Cola und die Songs von Dalida