Irgendwie hatte man das anders in Erinnerung. Als eine "Sternstunde des Parlaments", als "Jahrhundertdebatte" und was der Phrasen mehr waren. Doch wenn man im Protokoll jener Bundestagssitzung vom 20. Juni 1991 blättert, dann stellt sich herbe Ernüchterung ein. Denn die Debatte an jenem trüben Bonner Frühsommerdonnerstag zur Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin liest sich über weite Passagen eher zäh.

Die Abgeordneten diskutierten damals in einem alten, zum Plenarsaal hergerichteten Wasserwerk am Rhein, da das Bundestagsgebäude, wenige Schritte entfernt, gerade vollständig umgebaut wurde. Der Fraktionszwang war aufgehoben, die Hauptstadtfront zog sich quer durch die Parteien. Schon nach wenigen Beiträgen allerdings begannen sich die Argumente aufs Quälendste zu wiederholen. Die Bonn-Maschine laufe gut, sie sei zwar klein, aber praktisch. In Bonn werde solide Arbeit geleistet, es stehe für die bessere deutsche Geschichte: für funktionierende Demokratie, florierende Wirtschaft, für den Verzicht auf jeden Nationalismus und alle Weltmacht-Ambitionen. Außerdem: Umzug teuer.

Und doch war es Berlin immer versprochen gewesen, darauf bestanden dessen Befürworter, wieder Deutschlands Kapitale zu werden, sobald der Kalte Krieg gewonnen sei. Ja, Berlin habe, nach der Reichsgründung 1871 zur Reichshauptstadt bestimmt, überhaupt nie aufgehört, Deutschlands Hauptstadt zu sein, nur umständehalber sei Bonn 1949 mit dieser Aufgabe betraut worden und dann auch nur für den Westen des geteilten Landes (im Osten wurde Ost-Berlin Hauptstadt der DDR), ein Provisorium, mit dem es nun vorbei sei. Außerdem: Der deutsch-deutsche Einigungsvertrag im Jahr zuvor habe alles längst festgelegt, der Umzug nach Berlin vollende die Einheit und stärke das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen.

So ging das über Stunden hin und her, mal wurde ein bisschen Bonn geschmäht, mal vor Berlin gewarnt. Natürlich boten alle Bonn im Falle des Verlustes seines Ranges größtmögliche Kompensation an, und natürlich wurde Berlin ermahnt, sich nicht aufzublasen.

Selbst imposante Rhetoren wie Willy Brandt blieben in ihren Plädoyers deutlich unter Niveau – Brandt verhedderte sich in einem absurd unglücklichen Vergleich Bonns mit Vichy –, und auch die späterhin als "mitreißend" gepriesene Rede des damaligen Innenministers Wolfgang Schäuble erweist sich beim Nachlesen als ein eher bemühtes Werben für den Umzug: "Es geht um unser aller Zukunft." Kanzler Helmut Kohl warb mit, in ratternder Routine beschwor er die Überwindung der Teilung und die Einigung Europas, das bewährte Programm. Seine spätere Nachfolgerin Angela Merkel gab ihre Rede nur zu Protokoll. Wenig überraschend und solide hölzern plädierte auch sie für Berlin – ein Votum, dem sich schließlich, in den Abendstunden des 20. Juni 1991, 338 gegen 320 Abgeordnete anschlossen. Berlin war wieder Hauptstadt.

Doch war die Bundesrepublik jetzt eine "Berliner Republik"?

Viele Konservative (auch vom rechten Flügel der SPD) sahen das so. Ähnlich wie etliche Bürgerrechtler aus der gerade beendeten DDR: Das neue Deutschland dürfe keine "vergrößerte alte Bundesrepublik" sein, empörte sich Markus Meckel schon während der Bonner Debatte. Und unschuldige Stimmen wie diese machten der deutschen Rechten Mut, jetzt endlich die große geistig-moralische Wende einzufordern, auf die sie seit dem Regierungsantritt Kohls 1982 wartete.