Buon compleanno! Die Università della Svizzera Italiana (USI) feiert ihren 20. Geburtstag. Als sie Mitte der neunziger Jahre gegründet wurde, war ich besorgt: Würden die Jungen aus Lugano und Mendrisio bald nicht mehr in die Deutschschweiz ziehen, um dort zu studieren? Würden gute Deutschkenntnisse also bald nicht mehr zum Markenzeichen von uns Tessinern gehören? Klar, die Weltsprache ist Englisch, aber wer sich Gehör in Bern, Zürich oder Basel verschaffen will, der muss die Sprache von Gotthelf & Co. beherrschen. Damals fürchtete ich auch, dass die Tessiner ihre Netzwerke, ihre Freundschaften nur noch auf der hiesigen Seite des Gotthards pflegen werden und ihr Verständnis für die Deutschschweiz auf der Strecke bleiben würden. Oder dass eine Uni vor der Haustür meine jungen, aber akademisch unbegabten Landsleute dazu verleiten würde, auf dem Campus rumzutrödeln, anstatt sich um einen richtigen Beruf zu kümmern. Und nicht zuletzt fürchtete ich mich vor den Obergmynasiallehrern, die bald reihenweise zu Uni-Professoren befördert werden würden.

Nach 20 Jahren gebe ich aber gerne zu: Meine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet.

Heute studieren 3000 junge Menschen aus 100 Nationen in einer der vier USI-Fakultäten für Architektur, Kommunikation, Volkswirtschaft und Informatik. Bald soll, in Zusammenarbeit mit der ETH, auch ein Biomedizin-Departement eröffnet werden.

Die über 100 Professoren haben unser intellektuelles Establishment bereichert und vermitteln dem Tessin Kontakt in den Rest der Welt. Die Uni Lugano ist vielleicht die einzige in Europa, die einen Master in Humanitarian Logistics anbietet. Die Studenten, viele aus Afrika und Asien, lernen, wie Naturkatastrophen und die quälenden Probleme der Dritten Welt gemeistert werden können – ohne dabei Entwicklungsgelder zu verschleudern. Uni-Präsident Piero Martinoli, ein Physiker, der nach einer akademischen Laufbahn in den USA und der Schweiz seine Arbeitskraft und Leidenschaft nun seiner Heimat zur Verfügung stellt, hat sich an der Jubiläumsfeier die richtige Frage gestellt: Wie weiter? Seine Idee ist dieselbe, die 1848 bereits der erste Tessiner Bundesrat Stefano Franscini seinen Kollegen vorgeschlagen hatte: Die USI könnte dass Tessiner Pendant zu den eidgenössischen Universitäten in Zürich und Lausanne werden. Schwerpunkt: Humanwissenschaften.

Der Vorschlag verdient es, vertieft zu werden. Zum einen ist der Kanton Tessin nicht reich genug, um die Uni unbeschränkt wachsen zu lassen. Zum anderen wäre es gerechtfertigt, neben der ETH in der Deutschschweiz und der EFPL in der Romandie auch in der italienischen Schweiz die Bildung und Kultur mit Bundesgeldern zu unterstützen. Selbstverständlich denke ich nicht an einen Campus mit 10.000 Studenten und Tausenden von Professoren. Aber mit der Hilfe der Eidgenossenschaft und einem klaren Bekenntnis zur Dritten Schweiz könnte man der USI helfen, nicht länger eine kleine Uni an der Peripherie zu bleiben. Wir haben im Tessin schon das weltweit bekannte Swiss National Supercomputing Center. Wäre es nicht sinnvoll, ein anderes, geistiges Recherchezentrum aufzubauen? Das neue Institut und die paar Hundert Wissenschaftler und Forscher würden der USI einen internationalen Bekanntheitsgrad geben. Eine Bereicherung für die italienische Schweiz, aber auch für das ganze Land.

Wie auch immer: Präsident Martinoli verdient unseren Dank. Auch weil er dazu aufruft, sich nicht auf den Lorbeeren der ersten 20 Tessiner Uni-Jahre auszuruhen, sondern mehr zu wagen. Einen Sprung an die Weltspitze.

Duc in altum!