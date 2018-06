Was tun, wenn Behörden zu lahm auf offensichtliche Fehlentwicklungen reagieren? Für Steve Berman ist die Sache ganz einfach: Er schafft die Fakten selbst. Vergangene Woche berichtete die ZEIT darüber, dass der US-Anwalt aus Seattle gegen Daimler wegen irreführender Werbung klagt. Der Konzern bewarb die sogenannten BlueTec-Diesel von Mercedes-Benz als "die sauberste Dieseltechnologie der Welt".

Nun ergaben weitere Recherchen der ZEIT in Kooperation mit der Redaktion des ZDF-Politmagazins Frontal 21, dass Berman Mercedes-Benz als Abgasbetrüger entlarvt haben will. Der Anwalt sagt, er habe einen Wissenschaftler beauftragt, Testzyklen auf der Straße durchzuführen. Ergebnis der neuen Abgasmessungen an den Mercedes-Benz-Dieselmodellen R 350 und GLK 250 sei: Die auf amerikanischen Straßen gemessenen Stickoxidwerte lägen bis zu 20-mal höher, als es dortige Grenzwerte erlauben. "Unsere Messungen ergeben, dass Mercedes-Benz gegen die US-Abgasgesetze verstößt", sagt Berman.

Ein Daimler-Sprecher teilte Frontal 21 dazu mit, die neuen Abgasmessungen in den USA könne er nicht kommentieren, da das Unternehmen weder Kenntnis von den Grundlagen der Messungen habe noch Informationen bezüglich der vermeintlichen Testbedingungen.

Sollte der Anwalt recht haben und sollten die Messungen korrekt sein, droht Daimler ein ähnlicher Spießrutenlauf wie schon Volkswagen. Zwar ist die Tragweite geringer, da VW der mit Abstand größte Anbieter am amerikanischen Dieselmarkt ist, aber der Vorwurf geht in die gleiche Richtung. Berman schätzt den Schaden für Daimler auf fünf Milliarden Dollar, falls der Autohersteller alle betroffenen Dieselautos in den USA zurückkaufen müsste. Er selbst könnte damit viel Geld verdienen, schart er doch gerade reihenweise Kläger um sich.

Zudem droht dem Konzern Ungemach vonseiten der Umweltbehörde EPA, die seit mehreren Monaten das Emissionsverhalten von Mercedes-Benz-Dieselautos überprüft. Wenn die EPA bei Daimler eine Abschalteinrichtung feststellen und Daimler dies bei der Typzulassung in den Vereinigten Staaten nicht angegeben haben sollte, würde es teuer. Maximal 37.500 Dollar pro Fahrzeug sehen die amerikanischen Gesetze dafür vor. Derzeit fahren geschätzte 125.000 Mercedes-Benz-Dieselautos in den USA. Wenn alle betroffen wären, läge die maximale Geldstrafe für Daimler bei weiteren knapp 4,7 Milliarden Dollar. Eine Sprecherin der EPA bestätigte auf Nachfrage die Existenz der Messungen, wollte aber zum Stand der Ermittlungen keine Auskunft geben. Daimler erklärte, man werde sich "nicht zu den Spekulationen über theoretische Bußgelder äußern".

Berman, der bereits VW in den USA wegen des Abgasbetrugs verklagt hat, sieht erhebliche Parallelen zum VW-Skandal: "Daimler verhält sich genauso wie Volkswagen. Beide wurden erwischt, und beide haben zunächst geleugnet." Wie VW habe auch Mercedes-Benz in den USA damit geworben, besonders saubere Diesel herzustellen. "Tatsächlich sind die Autos aber nicht sauber. Sie verstoßen gegen die US-Umweltgesetze", sagt Berman. Dessen Tester wollen herausgefunden haben, dass die Abgasnachbehandlung der Mercedes-Benz-Fahrzeuge sich bei Temperaturen unterhalb von zehn Grad Celsius abschaltet. Dann würden die gefährlichen Stickoxide weitgehend ungefiltert in die Luft geblasen.

Wie aussagekräftig diese Tests sind und vor allem, ob die Vorwürfe auch vor Gericht bestehen, wird wohl erst die weitere Untersuchung der EPA ergeben.

Daimler hatte Fehlverhalten stets ausgeschlossen. So heißt es in mehreren Pressemitteilungen: "Ein Defeat Device, sprich eine Funktion, die die Wirksamkeit der Abgasnachbehandlung unzulässig einschränkt, kommt bei Mercedes-Benz nicht zum Einsatz."