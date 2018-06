Hurra!, rufen die Dynamo-Dresden-Fans. Fußballfreunde zwischen Sylt und Schwabing denken dagegen eher: Hilfe, die Barbaren sind zurück. Nun, was ist denn Furchtbares geschehen? Zunächst nur dies: Dynamo Dresden spielt von August 2016 an wieder in der zweiten Liga. Und hat es geschafft, sämtliche Altschulden abzubauen. Fast 20 Jahre nach dem Ende von Rolf-Jürgen Otto bei Dynamo ist der Verein Ottos Erbe – Abermillionen von Miesen – endlich los und aus der sportlichen Bedeutungslosigkeit zurück.

Die Sache ist: Wer Dynamo kennt, muss befürchten, dass auch auf dieses Hoch bald das nächste Tal folgen wird. Denn bislang war das verlässlich so, in der Nachwendegeschichte dieses Vereins. Oder wird diesmal alles anders?

In der vorigen Saison war Dynamo jedenfalls so gut aufgestellt wie lange nicht. Sportdirektor Ralf Minge und Geschäftsführer Robert Schäfer sind die beiden Männer, denen das zu verdanken ist. Der eine machte den Sport wieder groß, der andere entschuldete den Verein. Schäfer, der Entschulder, ist inzwischen, nach dem Aufstieg, Richtung Düsseldorf abgewandert. Minge bleibt.

Minges und Schäfers größte Leistung: Die Strategen einten Dynamo, einen Club, dessen Uneinigkeit legendär ist – weil hier grundsätzlich jedes Wichtelmännchen, jeder kleine Bäckermeister mit Dynamo-Schal, mitbestimmen will, wo es langgeht. Minge und Schäfer versammelten all diese Menschen hinter einem Gedanken. Hinter dem Werbespruch: "Wir sind Dynamo".

Denn: Wenn der Fan ein bisschen König sein darf, so könnte das Kalkül gelautet haben – dann fühlt er sich motiviert, die Altlasten über das eigene Portemonnaie zu begleichen. 2014 zahlte Dynamo, so sagte es Robert Schäfer, innerhalb eines Jahres die Hälfte der sieben Millionen Euro Schulden ab, die den Verein noch plagten – finanziert von Fans, die privates Geld dafür gaben.

Dieser Artikel stammt aus der ZEIT-im-Osten-Ausgabe der ZEIT Nr. 25 vom 9.6.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

2015 dann beschlossen die Fans auf einer Mitgliederversammlung, dass jedes Vereinsmitglied abermals 72 Euro extra bezahlen möge. Wir sind Dynamo! Wer den Betrag nicht zahlte, sollte laut Satzung kein Mitglied mehr sein dürfen. Es gab so gut wie kein Mitglied, das die Umlage nicht zahlte. "Die Mitglieder übernehmen damit zum wiederholten Male in beispielhafter Weise Verantwortung für ihren Verein", so sagte es Schäfer, der Manager.

Nun, sein Ziel ist erreicht: Am 30. Juni 2016 wird Dynamo offiziell schuldenfrei sein, bald darauf in die neue Saison starten. Ist damit alles gut?

Die Sache ist, dass es vor allem eine Kontinuität im Dresdner Fußball gibt, und die heißt Angst. Angst, aus dem Fußball zu verschwinden. Angst vorm Westen, der bei manchem Anhänger noch immer Unbehagen auslöst. Das erklärt sich historisch. Bis zur Wende war dies ein Topverein, der regelmäßig im Europapokal spielte. Dresden war Fußball, Dresden liebte Dynamo, obwohl dessen Schutzpatron und Geldgeber das Ministerium des Inneren war. Egal! Der Fußball war einfach zu göttlich. Und dann kam der Westen, die Einheit. So denken in Dresden noch heute einige.

"Wir hatten 1991 die beste Ausgangsposition aller ostdeutschen Clubs", sagt Ralf Minge, und zwar "resultierend aus den erheblichen Transfererlösen. Trotz aller Abgänge hatten wir die Qualifikation zur Bundesliga geschafft, was existenziell für uns war." Es begann die Kaskade der Fehler im Management. Ein versagender Präsident nach dem anderen. Im großen Finale: Rolf-Jürgen Ottos Skandale und die Zwangsabstiege. Über Jahre, bis in die jüngste Vergangenheit, stand Dynamo danach unter hohem finanziellen Druck. Freie Entscheidungen konnte der Club nie treffen. Immer wartete ein Gläubiger.

Mit den Miesen, angehäuft bis 1995, verhielt es sich danach so: Der Medienunternehmer Michael Kölmel kaufte Mitte der 1990er Jahre die Schulden diverser Traditionsclubs aus Ost und West auf. In den nächsten 25 Jahren kassierte er von Dynamo Dresden jedes Jahr einen netten Zinssatz, weil Dynamo nie in der Lage war, die Altschulden zu bedienen. Auch beim Stadionneubau 2007 beteiligte sich Dynamo nur fiktiv. Die Kosten übernahm die Stadt Dresden, seither darf der Club dort als Mieter spielen. Mehrmals rettete die Stadt ihre Dynamo in der Vergangenheit vorm Untergang.

Bis Minge und Schäfer in Verantwortung kamen. Wirtschaftlich und sportlich sieht es nun gut aus. Was ist mit Problem drei, der Gewalt?

Auch auf den Rängen hatte Dynamo in Wendezeiten ja eine merkwürdige Wandlung durchgemacht. Im DDR-Fußball galt Dresden als der weltläufigste Club des Ostens. Und wer als auswärtiger Fan nach Dresden kam, musste, anders als in Leipzig oder beim BFC Dynamo, keine übermäßige Sorge haben, verdroschen zu werden. Doch schon 1991 standen Dynamo Dresden und die Fanszene plötzlich für rohe Gewalt, blindwütige Ausschreitungen. Die Bilder des wegen eines Steinhagels und zahlloser Leuchtraketen abgebrochenen Europacup-Spiels gegen Roter Stern Belgrad waren auch in die westdeutschen Wohnstuben gesendet worden. Die Videoaufnahmen zeigen einen geschockten Ralf Minge, damals noch Spieler, der angesichts verheerender Ausschreitungen einer Hooligan-Gesellschaft um Worte ringt. Für einige Dynamo-Fans barg der gewalttätige Abend eine überraschende Erkenntnis in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie. Mochte die ruhmreiche SG Dynamo sportlich in die Bedeutungslosigkeit rutschen – mit Spielabbrüchen und Massenprügeleien ließen sich Schlagzeilen produzieren.

2016 meint der Verein, auch beim Gewaltproblem Abhilfe geschaffen zu haben. Zumal der Dresdner allenfalls auswärts noch zündelt und stänkert. Das sieht auch die Polizei so. Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, hat vor einiger Zeit gesagt: "Dynamo Dresden bei Heimspielen oder Auswärtsspielen zu erleben, das sind zwei völlig verschiedene Geschichten." Die Heimspiele liefen in der Regel komplett friedlich ab. Bei vielen anderen Dienststellen in der Republik sei die Partie gegen Dynamo unter Sicherheitsaspekten hingegen das Spiel des Jahres, bei dem "man als Polizei sehr angespannt ist, da Dynamo ein schlechter Ruf vorauseilt", so Geithner. "Diese Anspannung wird dann oft von den Dynamo-Fans als Provokation aufgefasst, da reicht meist eine kleine Gegebenheit, am Ende wird eine Raststätte oder ein Imbiss zerlegt."

In der neuen Saison will Dynamo nur jeweils eine Karte pro Auswärtsspiel an Vereinsmitglieder abgeben. Mal sehen, ob das funktioniert. Dynamo war bisher immer gut für Überraschungen.