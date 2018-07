Inhalt Seite 1 — Der Evangelische Kirchentag braucht keine Alternative für Deutschland Seite 2 — Ein geschichtsblinder Kulturpessimismus Auf einer Seite lesen

Der vor Kurzem zu Ende gegangene Katholikentag hat der AfD abgesagt. Der bevorstehende Evangelische Kirchentag will sie einladen – eine krachende Fehlentscheidung. Katholikentage dienten Evangelischen Kirchentagen einst als Vorbild. Das sollte sich der Kirchentag in Erinnerung rufen, wenn er in einem Jahr in Berlin und Wittenberg 500 Jahre Reformation feiert.

Mit dem Evangelischen Kirchentag versammelt sich im Land der Reformation der größte multikulturelle Wanderzirkus alle zwei Jahre zum Hochamt für das Priestertum aller Gläubigen. Unser Land verfügt über keinen wichtigeren Resonanzboden für kirchliche wie gesellschaftsrelevante Themen. Das Konzept hatte der Gründer Reinold von Thadden abgekupfert: Er wollte ein evangelisches Forum für Erneuerung "in Parallele zu den Reichskatholikentagen".

Mehr denn je steht der Berliner Kirchentag im Fokus einer erregten Öffentlichkeit. Alle Welt sieht genau hin, was die Vorbereitungen machen, gemäß der Kirchentagslosung: "Du siehst mich". In Leipzig hieß sie: "Seht, da ist der Mensch". Im kleineren sächsischen Versuchslabor konnte erprobt werden, wie ein Laientreffen ohne AfD-Funktionäre funktionieren kann. Aus Rücksichtnahme gegenüber dem Kirchenvolk, das sich um Flüchtlinge kümmert, wurde der AfD eine Bühnenpräsenz verweigert. In aller Munde war sie dennoch. Auch, weil der neue Präsident des Katholikentages, Thomas Sternberg, sich von Christ&Welt zu einem Gespräch mit dem AfD-Vize Alexander Gauland hat hinreißen lassen. In Leipzig hätte die AfD jede Möglichkeit genutzt, ihre Gegner zu düpieren, um einmal mehr öffentlich zu punkten, so wie kurz zuvor beim abgebrochenen Treffen mit dem Zentralrat der Muslime.

Siegfried Eckert ist seit 2005 evangelischer Pfarrer in Bonn. Zuvor war er zehn Jahre lang in einer Gemeinde in Essen tätig. Er ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland und Synodalbeauftragter für den Kirchentag

Talkshow-Auftritte und Zeitungsinterviews haben bewiesen: Das Auftreten als Elefant im Porzellanladen der politischen Arenen erhöht den Sympathiewert der AfD. Besonders brisant wird es, wenn es diesen Rechtsauslegern gelingt, sich als Märtyrer zu stilisieren. Im Wahljahr 2017 könnte der Kirchentag zum Wahlhelfer für Petry und Gauland werden. Deren Einladung kann als Gütesiegel für ihre Demokratietauglichkeit missverstanden werden. Diese Werwölfe im Schafspelz werden in Berlin zum Angriff blasen oder Kreide fressen, je nachdem, welcher Zweck die Mittel heiligt.

Auch der Kirchentag kann diese Demagogen nicht entzaubern. In einer Zeit, in der rechtsradikale Gewalttaten im Jahr 2015 um 38 Prozent auf über 22.000 Straftaten angestiegen und über tausend Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime zu beklagen sind, gehört die AfD zu den größten Spaltpilzen in einer verunsicherten Gesellschaft. Wie Pubertierende werfen ihre Repräsentanten verbale Stinkbomben unters Volk, wollen es aber dann nicht gewesen sein. Diesem Rechtspopulismus darf kein Zentimeter kirchlicher Nährboden für Geländegewinne überlassen werden. Trotzdem stellt der Kirchentag die Weichen so, dass mit der AfD 2017 zu rechnen sein wird. Begründung: Der Kirchentag lebe von seiner Streitkultur. Bis zu 25 Prozent wählten in Sachsen-Anhalt AfD; da könne sie nicht draußen vor der Kirchentagstür bleiben.

Warum nicht? Warum konnte der Katholikentag, was der Kirchentag nicht können will? Ein erneutes Platzverbot in ökumenischer Gesinnung wäre ein streitbarer Diskursbeitrag. Und besser als Appeasement-Politik gegenüber diesen völkischen Sorgenverstehern. Kirchentage sind keine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt. Sie sind zu keiner Neutralität verpflichtet. Ihre Stärke lag in ihrer Haltung.

Oder will ein gebildeter Protestantismus zeigen, dass evangelisch 2017 anders geht als katholisch 2016? Meine Kirche des Wortes wäre vor der Versendung ihrer Einladungskarten gut beraten, sich das frisch erschienene Grundsatzprogramm der AfD zur Brust zu nehmen. Beim Thema "Innere Sicherheit" fordert die Partei der Ordnungshüter einen "sicherheitspolitischen Befreiungsschlag", um den Schutz der Bürger an die erste Stelle zu setzen. Andere Belange haben sich dem unterzuordnen: "Wir wollen einen klaren Systemwechsel hin zu Behörden, die zum maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind: Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung." Als Erstes sieht die AfD die Ausländerbehörde gefordert, um den Systemwechsel herbeizuführen. Das klingt nach Sündenbockspiel: Ausländer sind schuld. Diese Vermutung flankiert ein schwarz-rot-goldenes Mantra, welches durch alle Ritzen des Programms sickert: Deutschland den Deutschen!