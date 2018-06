Es hat etwas länger gedauert. Aber nun ist die neue Lieferung des Göttinger Wallstein Verlags da: Ferdinand Benekes Tagebuchnotizen aus den Jahren 1811 bis 1816 in zwei Bänden. Dazu vier Bände mit etlichen Beilagen, mit vielen Briefen, historischen Fragmenten, Alltagsdokumenten. Die ersten Teile des einzigartigen Journals erschienen 2012 und wurden von den Medien als Sensation gefeiert (ZEIT Nr. 37/12).

In der Tat, die Erwartungen, die dieser Auftakt weckte, erfüllen sich. Das Tagebuch, das der Hamburger Jurist Ferdinand Beneke über ein halbes Jahrhundert hinweg, von 1792 bis 1848, schrieb, führt tief hinein in die bürgerliche Kultur- und Mentalitätsgeschichte Deutschlands – so tief wie kein anderes Dokument dieser bis heute nachwirkenden Epoche zwischen den beiden großen europäischen Revolutionen. In Obhut des Hamburger Staatsarchivs hat das gewaltige Konvolut die Zeitläufte völlig unversehrt überstanden; seit 2001 wird es in einem großen Editionsprojekt erschlossen.

In den jetzt erschienenen Bänden dreht sich alles um die dramatische Hoch- und Endzeit der napoleonischen Herrschaft in Deutschland. Aus Beneke, dem begeisterten Anhänger der Französischen Revolution, wie wir ihn zu Beginn der Aufzeichnungen kennengelernt haben, ist ein halb verbitterter, halb enthusiasmierter deutscher Eiferer geworden. Die französische Armee hat keine Freiheit, hat nur neue Tyrannei gebracht. Die Kriegssucht des Militärkaisers erzwingt unablässig Soldaten und Geld; die umfassende Modernisierung der deutschen Lande unter der französischen Herrschaft wiegt diese existenzielle Bedrückung kaum auf.

1811, mit der Annexion der Hansestädte durch das Kaiserreich, sieht der Hamburger Beneke seine republikanischen Ideale endgültig verraten. Entsprechend feiert er zwei Jahre später den Sieg der alliierten Armeen bei Leipzig und den Abzug der einst heiß bewunderten Franzosen aus Hamburg als Befreiung und Wiedergeburt des Vaterlandes. Der schwärmerische Kosmopolit gerät zum nicht minder schwärmerischen Nationalisten, der Weg von "Alle Menschen werden Brüder" zu "Deutschland, Deutschland, über alles" scheint vorgezeichnet.

Unablässig schreibt er mit. Die hastigen Notate und Briefe von 1812/13 ergeben ein Protokoll der dramatischen Zeitenwende in Deutschlands Norden. Doch nicht minder faszinieren politische Reformideen, die Pläne seines Freundeskreises zu einer verfassungsgebenden Versammlung für die Hansestädte, und, vor allem, Benekes theologische und philosophische Spekulationen, die immer wieder einfließen.

Hier weht der Geist der Zeit. Hier kann man den steten Wandel von empfindsamer Aufklärung hin zu entfesselter Romantik bis in feinste Seelenkapillaren mitverfolgen. Er lernt den Ritter-Romancier Fouqué kennen und korrespondiert mit Jean Paul, dem Idol seiner jungen Jahre. Neben naturmystische Anwandlungen, Herzensergießungen eines freiheitsliebenden Gottessuchers, tritt, wie der Mitherausgeber Frank Hatje in seinem brillanten Begleitband feststellt, für einen kostbaren historischen Moment die sehr konkrete Hoffnung auf eine Religion, die alles Konfessionelle hinter sich lässt.

Immer wieder, das ganze 19. Jahrhundert hindurch, werden diese Vorstellungen, Ambitionen, Motive die Geschichte des deutschen Bürgertums begleiten. Bis heute gehören sie zum Hallraum der Politik. In diesem Journal nun lässt sich das alles in seinem Entstehen beobachten. Näher kann man dem Stoff, aus dem Geschichte ist, nicht kommen.

Ferdinand Beneke: Die Tagebücher. Dritte Abteilung (1811 bis 1816); hrsg. v. Frank Hatje, Ariane Smith u. a.; Wallstein Verlag, Göttingen 2016; 7 Bde., 128,– €