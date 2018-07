Ein wenig gespielte Aufregung gehört für die FPÖ zum Standardrepertoire. Mal ist es der parteiische Staatsfunk, mal die Willkommenskultur, mal das Ausland im Allgemeinen – alle wollen der Partei Böses antun. In ihrer jüngsten Anlassempörung sehen die Freiheitlichen gar das "heilige demokratische Wahlrecht" in Gefahr, wie Parteichef Heinz-Christian Strache wettert. Bei den Briefwahlergebnissen, die das Resultat der Bundespräsidentenwahl drehten, ortet er Unregelmäßigkeiten. Und die sollen mehr als jene 30.000 Stimmen betreffen, die Alexander Van der Bellen schlussendlich vor Norbert Hofer lag.

Der Sieg sei gestohlen worden, lautet die Nachricht, die wider besseres Wissen unters Volk gebracht wird. Ob die FPÖ die Wahl tatsächlich anfechten wird, war zu Redaktionsschluss am Dienstagabend noch nicht bekannt.

Schon lange ist der FPÖ die Briefwahl ein Dorn im Auge. Denn dabei schneidet sie schlecht ab. Die Österreicher, die per Post abstimmen, liebäugeln eher mit anderen Parteien. Fast 62 Prozent votierten beim jüngsten Urnengang für Van der Bellen.

Also fordern die Freiheitlichen nun die völlige Abschaffung der Briefwahl. Das vorgeschobene Argument: Eine geheime Wahl sei damit nicht sichergestellt.

"In mehr als 100 Ländern der Welt gibt es die Briefwahl. Und ausgerechnet in Österreich soll es ein Problem sein?", ärgert sich der Politologe Klaus Poier von der Universität Graz, weil durch diese Debatte die Mündigkeit der Bürger infrage gestellt werde. "Das ist fast eine elitäre Überheblichkeit. Man tut so, als könnten die Leute ihr Wahlrecht nicht schützen." Über Details lasse sich immer diskutieren. Aber um sicherzustellen, dass alle Österreicher, egal, wo auf der Welt sie leben, ihr Wahlrecht auch ausüben können, "wird man hinnehmen müssen, dass der staatliche Schutz der geheimen Stimmabgabe bei der Briefwahl gelockert ist".

Auch Robert Stein, Leiter der Wahlbehörde im Wiener Innenministerium, sieht keinen echten Reformbedarf. Die kursierenden Spekulationen über Wahlmanipulationen seien eine "Dolchstoßlegende", sagt er. "Aus Dingen, die zwar von der Optik her nicht schön sind, die aber keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, wie etwa die Fehlveröffentlichung in Linz, werden diese Gerüchte konstruiert."

Dem Vorschlag, dass man seine Stimme künftig nur noch in Botschaften oder Konsulaten abgeben können soll, kann Stein nichts abgewinnen. "Die Briefwahl ist ein verfassungsgemäß gewährleistetes Recht, auf das auch die Auslandsösterreicher Anspruch haben. Und die meisten von ihnen wohnen weit weg von Konsulaten oder Botschaften."

Mehr Restriktionen in Zeiten sinkender Wahlbeteiligung? Vielleicht wäre das Gegenteil eher zielführend. In der Schweiz bekommt jeder Wahlberechtigte seinen Stimmzettel nach Hause gesandt und kann entscheiden, ob er sich damit am Wahltag auf den Weg zur Urne macht oder ihn per Post einschickt. Politologe Poier kann der Idee einiges abgewinnen. "Wenn man eine größere Reform angehen möchte, dann sollte das eine Öffnung und keine Einschränkung sein", sagt er.

Am Ende schneide sich die FPÖ mit ihrer Forderung selbst ins Fleisch, erklärt Poier. Wenn die Partei bei der Briefwahl besser abschneiden wolle, dann müsse sie diese so einfach wie möglich gestalten, "damit sie nicht nur von einer Bildungselite in Anspruch genommen wird, die eher wenig FPÖ wählt".