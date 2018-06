Jeden Morgen um kurz vor acht macht Dany Cohn-Bendit den Franzosen gute Laune. Dann tritt der Grünenpolitiker und Ex-Revolutionär bei Europe 1 auf, einem der populärsten französischen Radiosender. Während der Europameisterschaft wird der Fußball-Autodidakt seine Sendezeit nutzen, um von seiner Liebe für die französische Nationalmannschaft zu schwärmen, von Les Bleus, den Blauen. Cohn-Bendit traut ihr zu, "aus einer kontrollierten Offensive heraus geniale Spielzüge zu produzieren". Vor allem Antoine Griezmann, 25, Sturmführer bei Atlético Madrid, hat es ihm angetan. "Der Mann hat keine Nerven! Er ist agil, technisch versiert, eiskalt", orgelt Cohn-Bendit am Telefon seines Zweitwohnsitzes in Südfrankreich. Er ist sich sicher: Sollte Frankreich bei der EM auf Deutschland treffen, wird es Griezmann genauso machen wie im Halbfinale der Champions League, als er gegen Manuel Neuer den entscheidenden Treffer erzielte.

In der Vorfreude auf das große Fußballfest spricht allerdings eher der deutsche als der französische Dany. Als Franzose macht sich sogar der Radio-Muntermacher Cohn-Bendit erst einmal Sorgen: "Man kann heute nur mit dem Bataclan im Kopf auf das Turnier schauen." Am 13. November 2015 starben in dem Konzertsaal bei den Terrorangriffen 90 Menschen. Die Angst vor weiteren Anschlägen ist seither geblieben und trübt die Vorfreude auf das drittgrößte Sportereignis der Welt.

Vor 18 Jahren war das ganz anders. Damals, 1998, lud die noch junge Fußballnation Frankreich die großen Teams zur Weltmeisterschaft. Überraschend gewann sie den Titel, die Euphorie war gewaltig. Heute, da viele Wettbüros in dem mit jungen Talenten gespickten Team bereits einen Titelanwärter sehen, scheint das Land selbst in seine alte Fußballabstinenz zurückgefallen. Laut Umfragen des renommierten Ifop-Instituts glauben nur fünf Prozent der Franzosen an den Titelgewinn.

"Wir befinden uns in einer Periode, in der wir uns aufs Schlimmste vorbereiten, auch wenn wir die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben", sagt Bixente Lizarazu. Der ehemalige Verteidiger ist einer der ganz Großen des französischen Fußballs, Welt- und Europameister, mit Bayern München wurde er zudem sechsmal Deutscher Meister. Heute ist er einer der wichtigsten TV-Experten; gerade beobachtet er die Nationalmannschaft in ihrem baskischen Trainingszentrum. Für das Gespräch mit der ZEIT hat ihm sein Sender RTL extra eine Studioleitung nach Paris eingerichtet. In T-Shirt und Blazer steht er vor der Kamera, so jugendlich und fit, als könne er jederzeit noch auflaufen. Eigentlich will er nur über Fußball reden, "eine andere Rolle habe ich nicht". Aber zu frisch sind auch bei ihm immer noch die Erinnerungen an den Pariser Terror, den er unmittelbar erlebte: Als sich drei Selbstmord-Attentäter vor dem WM-Stadion in Saint-Denis in die Luft sprengten, musste er im Inneren der Arena das Länderspiel gegen Deutschland kommentieren. "Man hat uns aus Sicherheitsgründen nicht gesagt, was los war, damit wir das Spiel analysieren, als sei nichts geschehen", erinnert sich Lizarazu.

"Wir waren einfach gute Kumpel, deshalb haben wir 1998 gewonnen"

Erst kürzlich warnte der französische Geheimdienstchef Patrick Calvar in der Nationalversammlung vor den "neuen Angriffsformen" der Terroristen, die versuchen würden, mit "Sprengstoff an Orten mit Menschenmassen" zuzuschlagen. Die vermeintliche Wehrlosigkeit der Zivilgesellschaft ist das große Fußballthema in den Medien. "Schnell das Konzept ändern!", empfiehlt das Boulevardblatt Le Parisien Polizei und EM-Organisatoren. Doch wie sollen ein paar Hundert kaum ausgebildete, schlecht bezahlte Ordner die 90.000 Menschen schützen, die in der Fan-Zone unter dem Eiffelturm jeden Tag erwartet werden? Der zuständige Bürgermeister des 15. Arrondissements, Philippe Goujou, hält das Vorhaben schlicht für "Wahnsinn". Hinzu kommt der große Streik, mit dem die Gewerkschaft CGT das Land seit Wochen stellenweise lahmlegt.

Doch der Fußball in Frankreich ist bei dieser EM nicht nur ein Opfer der Umstände; er hat auch selbst zur angespannten Stimmung beigetragen. Vor 1998 spielte Fußball keine große gesellschaftliche Rolle, er war nur ein Sport neben anderen. Nach dem WM-Sieg avancierte die Équipe Tricolore zum Stolz der Nation; über eine Million Franzosen feierten damals spontan auf den Champs-Élysées. Die Mannschaft mit dem Algerienfranzosen Zinédine Zidane an ihrer Spitze galt plötzlich als Verkörperung eines multikulturellen Frankreichs, das erfolgreich die Söhne der Kolonialzeit integriert hatte. "Für uns waren die Dinge eigentlich viel simpler, wir waren einfach gute Kumpel, deshalb haben wir gewonnen", sagt Bixente Lizarazu. "Aber man hat versucht, unser schönes Abenteuer für politische Zwecke auszubeuten." Fortan firmierte die Mannschaft unter dem Begriff "black-blanc-beur", schwarz, weiß und maghrebinisch, nach den Hautfarben und der Herkunft der Spieler. Doch die Euphorie trug nur bis zum Berliner WM-Finale 2006: Frankreich verlor gegen Italien, und aus dem Helden Zidane wurde plötzlich wieder der Straßenkämpfer aus der Banlieue, der seinen Gegner mit einem Kopfstoß niederstreckt. Schon im Herbst zuvor, als gewalttätige Jugendproteste die Pariser Vorstädte erschütterten, hatte der Philosoph Alain Finkielkraut den Markennamen des Teams polemisch zu "black-black-black" geändert. Einige empfanden das als rassistisch, doch es blieb haften, zumal die große Desillusionierung über die multikulturelle Gesellschaft bereits begonnen hatte. "Black-black-black" wurde zu einer Chiffre für das Scheitern der Integration und markiert den Anfang des sogenannten Blauen-Bashings, das bis heute nicht aufhört.