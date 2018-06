DIE ZEIT: Am Freitag beginnt die EM – ein Turnier, an dem Sie vor acht Jahren selbst teilgenommen haben. Was sind die wesentlichen Empfindungen eines Profis kurz vor Beginn?

Thomas Hitzlsperger: Der Spieler will wissen, ob er spielt oder nicht. Die Gedanken sind beim Auftaktspiel, die Abläufe werden schon im Kopf durchgespielt, und dadurch, dass man weit von zu Hause weg ist, ist die Ablenkung sehr gering.

ZEIT: Man hört von den Spielern immer: Es ist egal, ob und wo der Trainer mich aufstellt, Hauptsache, es hilft der Mannschaft. Super Teamgeist oder einfach nur gelogen?

Hitzlsperger: Die Spieler der Nationalmannschaft haben begriffen, dass bei einem Teamerfolg jeder Einzelne besser dasteht. Der Teamgeist zeichnet die Mannschaft doch schon seit vielen Jahren aus. Das verstehen die Neuankömmlinge und leben es auch. Eine sehr positive Entwicklung und ein wichtiger Grund, weshalb Deutschland so erfolgreich ist.

ZEIT: Auch Sie standen oft in unmittelbarer Konkurrenz um einen Platz in der Startelf. Wie verhält man sich dann? Geht man in der Vorbereitung direkten Mitbewerbern beim gemeinsamen Essen aus dem Weg? Versucht man, sie im Training zu stellen?

Hitzlsperger: Der Wettkampf ist hart, aber er wird nicht am Essenstisch ausgefochten. Wenn Lukas Podolski dir mal Salz in das volle Wasserglas schüttet, während du am Buffet stehst, dann signalisiert er damit nicht gleich, dass er deinen Stammplatz will.

ZEIT: In der deutschen Mannschaft scheint Joachim Löw einigen Spielern, wie Bastian Schweinsteiger oder Mats Hummels, ihren Einsatz zu garantieren, sobald sie gesund sind. Normale Rangordnung oder Demotivationskampagne für die Lückenbüßer?

Hitzlsperger: Die Hierarchie in der deutschen Mannschaft hat sich über Jahre gebildet. Die jungen Spieler sind zwar ehrgeizig, aber gelassen genug, daran zu glauben, in ein paar Jahren Nachfolger von Schweinsteiger oder Hummels zu werden.