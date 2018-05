Jérôme Boateng und Antonio Rüdiger sind schwarz, und sie bilden das Herz der deutschen Nationalmannschaft (hoffentlich wird Rüdiger nach seiner Verletzung schnell wieder fit), sie bestimmen den Rhythmus, das Tempo und das Gefühl. Sie strahlen Selbstbewusstsein aus, niemand wird häufiger angespielt und angeschaut als die Innenverteidiger, sie bauen den Angriff auf und fangen den Gegner ab. Allein können sie nicht überzeugen, sie entwickeln ihre Stärke als Zweierbündnis im Kollektiv.

Die beiden verbindet noch mehr: Sie haben deutsche und afrikanische Wurzeln. Der eine, Boateng, hat einen ghanaischen Vater, der andere eine Mutter aus Sierra Leone. Beide stammen aus Neukölln, von Berlin aus eroberten sie, jeder auf seine Art, den Kontinent. Boateng spielt für die Bayern, Rüdiger für den AS Rom. Sie sind Kinder des bunten und erfolgreichen europäischen Fußballs.

Am Freitag beginnt die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Rumänien in Paris. Viele der teilnehmenden Spieler sind wie Rüdiger und Boateng in verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Diesmal fällt die EM in eine Zeit, die anders ist als alle Fußballfreudensommer zuvor. Europa zerlegt sich gerade selbst inmitten von Terrorgefahr, Flüchtlings- und Wirtschaftskrise. Die Menschen sind verunsichert und scheinen sich in diesem Gefühl der Angst und Orientierungslosigkeit immer mehr voneinander und von Europa zu entfernen. Es fehlt das Wir-Gefühl.

Die Europameisterschaft hatte bisher für die wenigsten Fußballfans etwas mit dem politischen Europa zu tun. Die meisten Zuschauer wollen sich am schönen Spiel erfreuen, es ist diese gelöste Unbekümmertheit, die den Zauber eines Fußballturniers ausmacht. Vielleicht gibt es auch diesmal keinen Zusammenhang zwischen dem politischen Europa und der EM – vielleicht aber in diesem Sommer doch. Denn die Angst vor dem Terror raubt zumindest den Fans, die das Turnier im Stadion besuchen, einen Teil der Leichtigkeit. Das ist traurig. Aber vielleicht liegt darin auch eine Chance: Europa bewegt selten unser Herz, abgesehen von einzelnen ergreifenden Augenblicken wie etwa dem Besuch des Soldatenfriedhofs von Verdun, bei dem sich Helmut Kohl und François Mitterrand 1984 an der Hand hielten. Oder in Ausnahmezuständen, ausgedrückt in der Anteilnahme unter dem Slogan Je suis Charlie nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Ohne Emotionen kann jedoch keine Identität entstehen, und so begreifen wir uns als Berliner, als Deutsche, die wenigsten jedoch als Europäer.

Die Nationalspieler lernen, europäisch zu fühlen. Acht deutsche Athleten spielen im Ausland: Unter anderem Antonio Rüdiger in Italien, Lukas Podolski und Mario Gómez in der Türkei, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil und Emre Can in England. Nationaltrainer Joachim Löw sagt, er profitiere von diesen Erfahrungsschätzen. Genauso wie sein türkischer Kollege Fatih Terim, dessen Spieler größtenteils in Deutschland aufgewachsen sind und ausgebildet wurden. Spricht man mit den Spielern über ihre Erlebnisse, erzählen sie von einem Gefühl, das sie im Ausland erst kennengelernt haben: den Stolz auf ihre deutsche Heimat.

Dieser zarte Nationalstolz, der sowohl bei Spielern als auch bei Fans zu finden ist, wird nicht oktroyiert, er entwickelt sich nebenbei. Nicht nur oben, in der von Transfersummen und Sponsorengeldern in Millionenhöhe dominierten Spitze, sondern auch unten, auf den Amateurplätzen Deutschlands, verbünden sich Kinder und Eltern verschiedener Nationalitäten. Die Identität liegt hier im Bunten: Egal, woher du kommst, Hauptsache, du verteidigst gut. Diese Selbstverständlichkeit ist das Schöne am Prinzip Rüdiger und Boateng.

Nicht die Institutionen machen den Fußball groß und widerstandsfähig, sondern die Fähigkeit, Emotionen zu leben, Gefühle und Sehnsüchte im Kleinen und im Großen zu wecken. Deshalb prallt auch jegliche Form der politischen Instrumentalisierung an ihm ab. Deshalb ist es auch kein Problem, dass diese EM ohne einen Präsidenten des ausrichtenden Verbandes, der Uefa, stattfindet. Das wäre auch eine schöne Vorstellung für Europa: Selbst wenn die einzelnen Nationen schwächeln, ist der Gedanke so groß, dass er den Kontinent trägt.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio