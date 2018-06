Der oberste Beauftragte für die Inflationsrate, EZB-Chef Mario Draghi, hat mit allen Mitteln versucht, ihr die Trägheit zu nehmen. Zinssenkungen, Anleihekäufe: Jeden Klassiker der Geldentwertung hat er ausprobiert, doch die Inflation steigt nicht. Nun hat er die Lösung: die magische Konsumententäuschung.

Draghi schafft nämlich den 500-Euro-Schein ab, Begründung: Der 500er sei ein Instrument für illegale Aktivitäten. Alle dachten, der EZB-Chef meine Mafia-Geschäfte und Steuerhinterziehung im Alukoffer. Doch in Wahrheit ist die unverschämte Widerspenstigkeit der bürgerlichen Geldhorter gemeint, die nicht genug konsumieren, um der Inflation zum Höhenflug zu verhelfen.

Durch die Abschaffung der rosa Sparstrumpffüllung werden 600 Millionen Scheine durch ein Vielfaches an kleineren Scheinen ersetzt. Jeder weiß, dass die viel schneller aus dem Geldbeutel verschwinden als die Großen. So kurbelt das Gesetz der kleinen Scheine den Konsum an und treibt die Preise. Die Gefahr der Deflation ist gebannt, und Draghi hat sich den Platz auf dem Geldschein damit redlich verdient. Nur für eine Sache muss er dann noch den Kopf hinhalten: die Ankündigung, dass alte 500-Euro-Banknoten auch nach Abschaffung ihren Wert behalten werden. Wie soll das gehen, wenn die Inflation jedes Jahr zwei Prozent wegknabbert?