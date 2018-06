Der Fliesenboden stammt noch aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Er wirkt so gepflegt, als könne er noch weitere 100 Jahre hier liegen. Kurt Höfling liebt Details wie das historische Muster der großen acht- und kleinen viereckigen Fliesen. Der 58-Jährige steht im Vorraum seines Hauses im 22. Wiener Gemeindebezirk und erzählt davon, wie sein Großvater das Gebäudeensemble hier in der Donaustadt im Jahr 1906 errichten ließ. Er zeigt auf die Eingangstür mit den Jugendstilelementen, alles in Grün gehalten, aber kein normales Grün, sondern jenes klassische Grün des Architekten und Stadtplaners Otto Wagner. Auch die Hausfassade trägt diese Farbe – kein Zufall.

Vor mehr als 100 Jahren hat Wagner den öffentlichen Verkehr Wiens maßgeblich geprägt. Heute ist Kurt Höfling dafür verantwortlich, dass die Donaustadt und die anderen äußeren Bezirke nicht mehr abgenabelt ihr Dasein fristen. Seit zwei Jahrzehnten verantwortet er die U-Bahn-Planung der Wiener Linien, seit fünf Jahren ist er zusätzlich für das gesamte Streckennetz der öffentlichen Verkehrsmittel zuständig.

Wenn Höfling von Netzentwicklung, U-Bahnen und den Vorzügen des öffentlichen Verkehrs spricht, tut er das mit viel Leidenschaft und funkelnden Augen. Die weichen Gesichtszüge verstärken den Eindruck der jungenhaften Hingabe für sein Fach. Details, Feinheiten und Optimierungen begeistern ihn. Er spricht vom Dienst an der Gemeinschaft und der generellen Verbesserung des städtischen Lebens.

"Das war mein Stadtplanungsareal", sagt Höfling und zeigt in den Garten hinter dem Haus. "Dort gab es eine betonierte Fläche, auf der ich als Volksschulkind mit Kreide Stadt- und Verkehrsplanung betrieben habe." Grundrisse selbst entworfener Städte habe er damals auf den Boden gezeichnet. Höfling muss laut lachen, wenn er davon erzählt. Mit den grauen Locken erinnert er dabei mehr an einen verschrobenen Professor oder Komponisten als an einen, der Transportwege und Verbindungen plant.

Seine Arbeit sei mehr als schnöde Schienennetz- und Fahrplanerstellung: "Es muss für den Menschen angenehm sein, erst dann kann es funktionieren." Das Wechselspiel zwischen Gestaltung und Funktion sei in seiner Arbeit zentral. So sei es auch bei Otto Wagner gewesen, für Höfling eine wichtige Leitfigur.

Über die Begeisterung für das eigene Fach muss Höfling oft selbst schmunzeln. Einer seiner ersten Aufträge für die U-Bahn führte ihn zum Bahnhof Hütteldorf. Seitdem habe es ihm Wagner angetan – mit allen gestalterischen Nebeneffekten im Privaten. "Die Gartenseite des Hauses habe ich der Stadtbahnarchitektur nachempfunden – mit grünen Fenstern, weißen Wänden und den klassischen Jugendstilelementen."

Schon Kurt Höflings Großvater sei ein Pionier gewesen, ein Pionier der Fassbinderkunst. Er habe sie im Dienst der Schwechater Brauerei so weiterentwickelt, wie sie heute noch praktiziert wird. Als in Südamerika der große Bier-Boom einsetzte, ging der Großvater nach Übersee, um mit seinem Know-how Geld zu verdienen. "Mit diesem Geld hat er dann die Häuser errichten lassen", erzählt Höfling.

Vom Pioniergeist des Opas zeugt auch die Lage der ebenerdigen Häuschen. Denn zur Bauzeit stand hier in der Donaustadt noch nichts. Heute ist die Gegend rund um Hirschstetten ein prosperierendes Wohngebiet mit urbaner Infrastruktur, wo sich große Wohnblöcke und kleine Einfamilienhäuser abwechseln. Der Großvater hatte mitten im Nichts gebaut, und der Enkel hat Jahrzehnte später dafür gesorgt, dass die U-Bahn bis über die Donau hierherfährt.

Kreativ zu sein und zu gestalten habe ihn immer interessiert, sagt Höfling. Als Gymnasiast habe er die Planungstätigkeiten, die er im Garten begonnen hatte, während des Unterrichts fortgesetzt. Damals wusste er genau: "Ich will raus, ich will was tun, ich will kreativ tätig sein." Die Wahl fiel nach der Matura auf ein zweijähriges Kolleg für Architektur und Bauingenieurswesen. Aus der spielerischen Herangehensweise musste eine Profession werden.