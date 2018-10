Die Zusammenballung ziemlich unterschiedlicher Menschen jenseits der Sippe ist ja eigentlich ein höchst seltsamer Einfall der Geschichte. Zumal von Menschen, die weiter nichts miteinander zu tun haben. Gesellschaft nennt man diese Form, und die allergedrängteste Zusammenballung davon gibt es in der Großstadt. Aber wie hört sich diese Gesellschaft an? John Dos Passos hat 1925 mit Manhattan Transfer den ersten modernen Roman über eine Großstadt geschrieben und damit ein ganzes Genre begründet. Zugleich revolutionierte sein großartiges Buch über das New York der Jahre 1896 bis 1924 die gesamten bisherigen Erzählformen: In einer breit angelegten Collage montierte er unzählige Szenen und Figuren aus dem Alltag, schnitt Episoden multiperspektivisch und bilderstark gegeneinander, offensichtlich ästhetisch beflügelt von der neuen Kunstform Film. Und er erzählte von Tönen, denn die Geräusche der Stadt und die Musik der Jahrhundertwende, von Schlager bis Musical, kommen reichlich vor. So liest sich also Gesellschaft: Dieser Klassiker ist gleichsam eine literarische Soziologie der Moderne.

Akustisch erlebbar wird dieser abenteuerliche, so schreckliche wie anziehende Moloch New York jetzt in einem Hörspiel, das Leonhard Koppelmann und Hermann Kretzschmar auf Anregung der SWR-Hörspielabteilung inszeniert haben. Es ist ein gigantisches Projekt mit einem Ensemble aus 50 Sprechern, das auf der neuen, bei Rowohlt erschienenen Dos-Passos-Übersetzung von Dirk van Gunsteren basiert. Und tatsächlich macht dieser Chor aus lauter hervorragenden Sprecherstimmen (darunter Ulrich Matthes, Sophie Rois, Gerd Wameling, Dörte Lyssewski, Axel Prahl, Milan Peschel, Ulrich Noethen, dirigiert von einem klugen Erzähler Stefan Konarske) Gesellschaft hörbar. Einwanderer, Hochstapler, Bankiers, Journalisten, Tänzerinnen wirbeln durcheinander, in einer atemberaubenden Rasanz vermischen sich die Lebensschicksale und die sozialen Schichten, schnelle Dialoge und traurige Monologe wechseln sich ab. "Das Leben in der Stadt ist nicht gut", meint da ein Milchmann, bevor er wenig später beim Zusammenprall seiner Kutsche mit einer Straßenbahn stirbt. Das ganze Drama des sozialen Wandels, von ökonomischem Aufstieg und oft tiefem Absturz erlebt der Hörer, begleitet von der Musik Hermann Kretzschmars, der mit dem Ensemble Modern dieses New York bis in die wilden Zwanziger hinein reinszeniert. Koppelmanns und Kretzschmars temporeicher akustischer Mahlstrom ist eine kongeniale Revitalisierung dieses Klassikers. Ihnen gelingt tatsächlich eine akustische Soziologie der Moderne. Und wir hören natürlich automatisch die technologischen und sozialen Explosionen des frühen 21. Jahrhunderts in diesem New York von vor 100 Jahren mit.

John Dos Passos: Manhattan Transfer. Hörbuch Hamburg, Hamburg 2016; 6 CDs, 338 Min., 20,– €