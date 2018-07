Wer Rolf-Jürgen Otto begegnete, hat ihn nie vergessen. Noch heute wissen alle, die man in Dresden auf ihn anspricht, wo sie erstmals in seinem großen Schatten standen. Meist im Bellevue – in dem damals besten Hotel der Stadt residierte Otto in einer Suite. Der Koloss aus Frankfurt am Main, schwitzend und schnaufend, schwer und schrill, übertönte alle mit seinem breiten Hessisch. Otto trug Blazer mit Goldknöpfen, eine getönte Goldrandbrille und am Herzen einen ledernen Brustbeutel: seine Portokasse, darin 20.000 Mark für kleinere Geschäfte und größere Vergnügungen, ob auf der Rennbahn, wo er seine eigenen Pferde laufen ließ, oder in der Spielhalle, wo er nächtelang zockte. So einen wie Otto hatte man damals in Dresden, nur Augenblicke nach der Wiedervereinigung, noch nie zuvor erlebt.

Einer der anpackt und aufbaut, Eier, so groß wie August der Starke, flötete anno dazumal der Chor der Schmeichler. Ein Großmaul, ein Baurülps, ein Blender, sagen Dresdner heute über Rolf-Jürgen Otto.

Nun ist er mit 75 Jahren gestorben. Seine Witwe hat über die Traueranzeige schreiben lassen: "Sein Leben war schön, aber teuer." Welch Stoff für einen Film, ach was, für eine ganze Serie! Es wäre das Sittenbild einer kurzen Zeit, in der ein Aufstieg wie seiner möglich war; wie vorher nicht und nachher nie wieder.

Menschen wie Otto wurden nach 1989 im Osten als Lehrmeister der neuen Zeit begrüßt. Von ihnen glaubte man, dass sie sich auskennten mit der Umstellung von der Kommandowirtschaft auf den Kapitalismus. Bis klar wurde, dass viele von ihnen es auch nicht besser wussten – oder gar Raubzüge unternahmen. Die Enttäuschung war groß und prägte das Bild vieler Ostdeutscher von den Landsleuten West.

Rolf-Jürgen Otto, ein neureicher Kneipier und insolvenzerfahrener "Baulöwe", kam Anfang der Neunziger mit kurzem Umweg über Leipzig, wo er aber keine Bühne fand, nach Dresden. Hier wurde er bald gefeiert und hofiert. Im Eiltempo schaffte er es nach ganz oben, verwurzelte und vernetzte sich in allen Machtzentren. Er stampfte als Bauunternehmer ganze Siedlungen aus der Erde. Er entschied als FDP-Stadtrat mit über Dresdens Politik. Und er stieg auf zum Präsidenten von Dynamo Dresden, dem Stolz der Sachsen. Diesen Klub hat er später fast ruiniert.

Nach dem Mauerfall war der Dresdner Fußball in eine andere Welt katapultiert worden. Gerade noch DDR-Oberliga, war man plötzlich in der Ersten Bundesliga und überfordert von all den Herausforderungen, die hereinbrachen: Verhandlungen um TV-Lizenzen, Sponsorengelder, Spielertransfers. Da ging es um viel Geld – das der Ost-Verein gar nicht hatte.

Damals war dies Wolf-Rüdiger Ziegenbalgs Problem. Seinen Vereinsausweis hütet Ziegenbalg bis heute wie ein Heiligtum. Er ist Dynamo-Mitglied Nummer eins, er war der erste Präsident nach der Wende. Ein Elektronikhändler aus Radeburg, der dem Verein schon zu DDR-Zeiten verbunden war und der genauso rasch an die Macht kam wie sein Nachfolger Otto. Heute sagt Ziegenbalg: "Vielleicht habe ich mich auch etwas übernommen, mit Sicherheit war ich zu naiv. Aber ich und mein Verein, wir waren extrem unter Druck. Was damals alles auf uns zukam, hatte ja noch niemand erlebt. Niemand wusste, wie das geht, und keiner konnte und wollte uns helfen."

1991 rief ein Mann an, der helfen wollte. Anfangs dachte Ziegenbalg über Rolf-Jürgen Otto: "Rustikaler und cholerischer Typ, der in diese Fußballwelt passt. Der wollte sich im Verein einbringen, und zunächst klang ja auch alles nahezu plausibel." Zumindest unter den Umständen jener Zeit, in der die alten Systeme abgeschafft waren, die neuen aber noch nicht griffen. Ein Abenteuerspielplatz für Glücksritter. Auch die Geschäftspraktiken bei Dynamo waren damals, gelinde gesagt, salopp. Immense Beträge wanderten hin und her, auf weitverzweigten Konten.

Bei einem Geschäft um Sponsorenverträge bürgte Ziegenbalg privat für 1,6 Millionen D-Mark – und musste erfahren, dass sein Schatzmeister Otto Größeres im Schilde führte. Der wollte selbst Präsident von Dynamo werden. Ziegenbalg sagt, er sei am Telefon erpresst worden. Das selbst verfasste Protokoll von Ottos Drohungen liegt noch in seinem Schreibtisch: "Rüdiger, du bist verschuldet mit 1,6 Millionen für deinen Verein. Du hast dein ganzes Vermögen eingesetzt für deinen Verein, bei dem du bis jetzt Präsident bist. Das erschreckt dich bestimmt alles, aber wenn du einen Bösen vor dir hast, macht der dir deine Geschäfte zu." Ziegenbalg, den Ruin vor Augen, bekam Panik und reichte seinen Rücktritt ein. Otto ließ sich zum Präsidenten wählen, mit überwältigender Mehrheit, organisiert auf seine Art: Zur Wahl reisten Busse an, voll mit seinen Angestellten und Unterstützern, deren Stimmen er sich besorgt hatte.