Vor wenigen Tagen noch hat Frank-Walter Steinmeier Russland damit gedroht, die Sanktionen zu verschärfen. Doch zu seinem Auftritt Ende Mai im Berliner Edelhotel Adlon hat er nicht nur seinen Außenminister-Anzug mitgebracht, sondern auch das Sozialdemokraten-Herz.

Das Deutsch-Russische Forum hat geladen, im Publikum sitzen Politiker und Unternehmer; die Mehrheit von ihnen erwartet, dass die Sanktionen gegen Russland fallen. Der Außenminister in Steinmeier weiß von den 26 getöteten ukrainischen Soldaten allein im Mai, er weiß von all den Verstößen gegen das im Februar 2015 geschlossene Minsker Abkommen zwischen der Ukraine, den Separatisten, Russland und der OSZE. Aber der Sozialdemokrat in Steinmeier weiß noch etwas anderes: Nicht nur das Adlon-Publikum erwartet, dass die Sanktionen aufgehoben werden, sondern auch seine Partei erwartet es, und zwar noch viel dringender. Sigmar Gabriel hat es ihn wissen lassen.

In Steinmeiers Vortrag ringt der Außenminister mit dem Sozialdemokraten. Der eine verurteilt die Annexion der Krim, der andere erinnert an Willy Brandt, Egon Bahr und ihre Ostpolitik.

Zwei schwierige Jahre mit Russland liegen hinter ihm. Er will das Verhältnis wieder verbessern. Also muss er an den Erfolg des Minsker Abkommens glauben, das Deutschland mitverhandelt hat, um den Krieg in der Ostukraine zu beenden. Steinmeier schlägt vor, erste Sanktionen schon mal zu lockern, wenn die Russen im Gegenzug einige Punkte des Abkommens erfüllen, vor allem diejenigen, die sich auf die Waffenruhe beziehen.

Bis Ende Juni werden die EU-Diplomaten über eine Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland beraten, auf die sie sich im Juli 2014 geeinigt haben (siehe Kasten). Bislang hatten die 28 Staaten jede Verlängerung akzeptiert, einige murrend; Angela Merkel sicherte den Konsens. Aber jetzt?

Infobox Sanktionen Russland Einreiseverbote Die Sanktionen gegen Russland Einreiseverbote Nach der Annexion der Krim durch Russland verhängten die USA und die EU 2014 Einreiseverbote gegen russische Politiker und Geschäftsleute. Ihre Konten wurden gesperrt und Gelder eingefroren. Auch Unternehmen fielen unter das Embargo, insbesondere jene, die von den russischen Behörden konfisziert wurden. Die EU weitete diese Sanktionen gegen Personen im Verlauf des russisch-ukrainischen Kriegs aus. Finanzielle Sanktionen Finanzielle Sanktionen Besonders schmerzhaft wirken sich für Russland die wirtschaftlichen Sanktionen der EU aus, die eine Reaktion auf den Krieg in der Ostukraine sind. Betroffen sind vor allem russische Banken, Rüstungskonzerne und die Energieindustrie. Finanzhilfen und die Lieferung von Technologie für die Förderung von Öl und Gas sind untersagt. Lebensmittelsanktionen Lebensmittelsanktionen Als Antwort verbot Russland die Einfuhr von Lebensmitteln aus der EU. In Russland verschwanden Käse aus Italien, Fleisch aus Deutschland und Früchte aus Spanien. Im Gegensatz zu den Sanktionen der EU richtet sich Russlands Embargo gegen die breite Bevölkerung – die eigene.

Die französischen und griechischen Bauern wollen ihr Gemüse wieder auf den russischen Markt bringen. Als Antwort auf die Sanktionen hatte Russland erst kürzlich das Embargo gegen Fleisch, Gemüse, Früchte und Milchprodukte aus der EU verlängert. Statt französischen Käses, deutscher Milch und polnischer Äpfel müssen die Russen nun in einheimischen Käse oder argentinischen beißen, sie kaufen Milchpulver aus Weißrussland und Äpfel aus Argentinien – und die europäischen Bauernlobbyisten ärgern sich, dass ihnen Einkünfte entgehen, angeblich bis zu 5,5 Milliarden Euro im Jahr.

Die Italiener wiederum wollen ihre alten Beziehungen mit dem Energie-Giganten Gazprom beleben. Die Bulgaren hoffen, doch noch von einer Gaspipeline profitieren zu können, die russisches Gas über den Süden nach Europa pumpen würde. Die Österreicher wollen erneut mit den russischen Banken ins Geschäft kommen.

Die EU-Staaten hatten die Sanktionen verhängt, nachdem ein Flugzeug der Malaysia Airlines von einer Buk-Rakete über dem Separatistengebiet abgeschossen wurde, und die Aufhebung der Beschlüsse später an eine Umsetzung des Minsker Abkommens gekoppelt. Aber das Abkommen wird weiterhin täglich gebrochen, ohne dass Ukrainer, Russen oder Separatisten irgendwelche Folgen zu befürchten hätten. Stattdessen beginnt das Spiel der Schuldzuweisungen: Die Russen werfen den Ukrainern vor, die Verfassungsreform zu verschleppen, die eine Autonomie für die Separatistengebiete vorsieht. Die Ukrainer wiederum verweisen darauf, dass nicht einmal Punkt eins des Abkommens, die Waffenruhe, bislang gelte. Deutschland hat den OSZE-Vorsitz inne, aber die Beobachterberichte der OSZE, die täglich die Verschlechterung der Situation dokumentieren, nimmt offenbar kaum noch jemand zur Kenntnis. Steinmeier indes lotet die Bereitschaft aus, die Sanktionen zu lockern. Was treibt ihn an? Oder wer?

Es ist Sigmar Gabriel. Der hatte erst unlängst auf einer Veranstaltung in Rostock, die sich Russlandtag nennt und vor allem von deutschen Sponsoren mit Geschäftsinteressen in Russland getragen wird, gesagt: "Wir wissen alle aus unserer Erfahrung, dass Isolation auf Dauer gar nichts bringt." Gabriel sprach auch von einem ukrainischen "Bürgerkrieg", den es zu beenden gelte – ein Begriff, den Moskau gern benutzt, um zu verschleiern, dass Russland Partei ist in diesem Krieg, der mit der Annexion der Krim seinen Anfang nahm. Der SPD-Chef sprach außerdem davon, dass Russland Partner sein müsse. Ein Wort benutzte er besonders oft: Dialog. Man dürfe auf keinen Fall den Dialog mit Russland abreißen lassen. Das klingt, als drohe dem Kreml die Isolation.

Ein Blick in den Terminkalender Wladimir Putins der vergangenen Wochen: Besuch von französischen Wirtschaftsvertretern. Treffen mit dem serbischen Premierminister. Telefonat mit der deutschen Kanzlerin, mit dem Franzosen Hollande und dem Ukrainer Poroschenko. Telefonkonferenz mit Merkel, dem Briten Cameron, dem Italiener Renzi und Hollande. Treffen mit dem Griechen Tsipras. Telefonat mit dem slowenischen Regierungschef. Treffen mit dem serbischen Präsidenten. Telefongespräch mit Obama. Treffen mit dem finnischen Präsidenten. Treffen mit Steinmeier. Dann mit dem Amerikaner Kerry. Besuch des Ungarn Orbán. Besuch einer deutschen Wirtschaftsdelegation. Treffen mit dem französischen Außenminister. Wieder ein Telefonat mit Merkel und eines mit Obama. Und auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg just zu jener Zeit, in der die EU-Staaten über die Sanktionen beraten, werden der Italiener Renzi und der EU-Kommissionspräsident Juncker zu Gast sein; dieser brüstet sich damit, über einen besonderen Draht zu Putin zu verfügen.

Wenn das Isolation ist, wie sieht dann Dialog aus?